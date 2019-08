Pääkirjoitus

Espoon verotulot vähenivät yllättäen, eikä syistä ole täyttä varmuutta

Koulujen syyslukukausi alkoi Espoossa säästökuurilla (HS 17.8.). Syksyn aikana kouluissa on mietittävä, miten menoja voisi karsia keskimäärin 58 euroa oppilasta kohti. Säästötarve on 4–4,5 miljoonaa euroa. Samansuuruinen karsiminen on edessä sosiaali- ja terveyspalveluissa.