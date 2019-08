Pääkirjoitus

Ranska ja Saksa: Britannian EU-erosopimusta ei avata

Ranskan

presidentti Emmanuel Macron vaikuttaa ottaneen Britannian EU-eroon selvästi tiukemman linjan kuin Saksan liittokansleri Angela Merkel.Liittokansleri Merkel tapasi Berliinissä Britannian pääministerin Boris Johnsonin ja piti mahdollisena sitä, että EU-eron ehdoista saadaan lähimmän kuukauden aikana järkevä ratkaisu. Macronin viesti oli se, että jos Britannia ei liikahda ensin, mikään ei liikahda ja maa suuntaa kohti kovaa brexitiä. Erohetkeäkään Macron ei ole halukas lykkäämään lokakuun lopusta, jollei Britanniassa tapahdu todistettavaa edistystä.Todellisuudessa Merkelin ja Macronin välillä ei ollut suuren suurta eroa. Ero toki haluttiin Britanniassa löytää, koska se sopi vanhaan tulkintakaavaan. Jo Theresa Mayn aikana Britannia laski sen varaan, että Merkel lopulta heltyy ja antaa Britannialle periksi brexitissä. Britanniassa on laskeskeltu, että Saksan autoteollisuudella on niin suuret intressit pitää yhteyttä toimintoihinsa Britanniassa, ettei Saksa kannata tullimuureja. Macronin kannalta tilanne on toinen. Ranskallakin on tiiviit taloudelliset yhteydet Britanniaan, mutta Euroopan unioni on Macronille se väline, jonka avulla hän haluaa kasvattaa Ranskan mahtia.Brexit on yksi niistä häiriötekijöistä, jotka vievät huomion niiltä uudistuksilta, joita Macron haluaa unioniin tehdä.Vaikka brexit ei lisää EU-vastaisuutta, se pitää unionin tulevaisuuden ja sen kehittämisen kannalta olennaisia asioita auki – esimerkiksi sitä, miten unionin pitkän aikavälin rahoitusraamit rakennetaan, kun yksi nettomaksaja poistuu.oisin kuin brexitiä ajanut brittilehdistön osa tulkitsi, Merkel ja Macron kertoivat ihan samaa viestiä. Se on tiivistetysti se, ettei Mayn kanssa neuvoteltua erosopimusta avata eikä neuvotella uusiksi.Pohjois-Irlannin yhteyksiä Irlantiin turvaamaan tarkoitettua backstop-järjestelyä voidaan muokata. Mutta sekin järjestyy vain niin, että Johnson keksii uuden mallin, jonka hän sen jälkeen tuo näytille EU-maille. Tosin tämäkään ei ole uutta, sillä jo Mayn saaman sopimuksen yhteydessä sovittiin, että backstop korjataan heti kun parempi ratkaisu keksitään.