Pääkirjoitus

Hoitajien palkankorotusvaatimukset voivat olla kovia ensi keväänä

Antti Rinteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

(sd) hallitus on ottanut tavoitteekseen säätää sitova vähimmäismitoitus vanhustenhoidon henkilöstölle. Valtiovarain­ministeriön budjettiesityksessä ensi vuodelle on varattu tätä varten viisi miljoonaa euroa.Summa on vain murto-osa siitä, mitä tavoiteltu 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohti maksaisi. Kuntaliitto on arvioinut, että muutos tarkoittaisi 4 500 uuden työntekijän palkkaamista ja maksaisi 181 miljoonaa euroa.Vanhustenhoidon ongelmat nousivat jälleen otsikoihin viime keväänä, kun valvontaviranomaiset puuttuivat joidenkin yksiköiden epäkohtiin.Kun hoivan tarve kasvaa, vanhustenhoito on jatkossakin tasapainoilua rahan ja laadun välillä. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger on arvioinut, että hoiva-alan rahoituksessa olisi ainakin miljardin euron vajaus verrattuna muihin Pohjoismaihin.amaan aikaan henkilöstön tarve sosiaali- ja terveyspalveluissa kasvaa myös eläköitymisten vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että vuoteen 2035 mennessä sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvittaisiin noin 200 000 uutta työntekijää. Kesäsijaisista on jo nyt paikoin pulaa.Ammattiliittojen Tehyn ja Superin mukaan koulutettuja ammattilaisia myös siirtyy muille aloille hoito- ja hoivatyön heikon palkkauksen ja raskaiden työolojen vuoksi.Tästä asetelmasta rakentuu poikkeuksellisen haastava yhtälö kunta-alan seuraavalle työehtosopimuskierrokselle.Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on jo julkisuudessa vaatinut kuoppakorotuksia naisvaltaisille hoito- ja hoiva-aloille tulevissa neuvotteluissa ensi keväänä. Tehy ei aio Rytkösen mukaan taipua siihen, että miesvaltaiset vientialat sanelisivat palkankorotusten tason.Liittojen mielestä sukupuolten välinen palkkatasa-arvo vaatisi naisvaltaisille aloille 1,8 prosenttiyksikköä korkeammat korotukset kuin vientialoilla. Valtion pitäisi tukea korotuksia vähintään sadalla miljoonalla eurolla vuodessa kymmenen vuoden ajan. Hoito- ja hoiva-alan neuvotteluista ei tule helppoja.