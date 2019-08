Pääkirjoitus

Syntyvyyden oikean tason ratkaisevat perheet

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

U

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

tiedetään hyvin, että väestön painopiste siirtyy koko ajan etelämmäksi. Opintojen ja töiden perässä muutetaan suurempiin keskuksiin.Ja kun ikärakenne on suotuisa, myös lapsia syntyy. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan lisää päiväkoteja ja kouluja, kun taas monella paikkakunnalla kouluverkkoa on jo pitkään karsittu kovalla kädellä. Painopisteen muutos näkyy hyvin esimerkiksi Kainuussa synnytyslaitoksella (HS 25.8.).Siksi voi olla yllättävää, että syntyvyyden tasolla mitaten etelä ei olekaan ylivoimainen eikä Kainuu hännänhuippu.Syntyvyyden tasoa kuvataan usein hedelmällisyysluvulla, joka kertoo tilastojen perusteella, kuinka monta lasta naiset saavat keskimäärin elinaikanaan. Luku oli viime vuonna 1,41 – mittaushistorian alin. Luku on ollut nopeassa laskussa koko tämän vuosikymmenen ajan.Hedelmällisyysluvulla mitaten Kainuu oli koko maan keskiarvon yläpuolella (1,46). Kärjessä oli Keski-Pohjanmaa (1,92) ja alimpana Varsinais-Suomi (1,32).Syntyneiden pieni määrä johtuu siis Kainuussa synnytysikäisten ikäluokkien pienuudesta. Ja sen taas selittää jo pitkään jatkunut poismuutto maakunnasta.Etelä-Suomen maakunnissa synnytysikäisiä on paljon, joten alempikin syntyvyyden taso riittää siihen, että syntyneitä lapsia on paljon.sein johtopäätöksiä koskevassa keskustelussa sekoitetaan muuttoliike ja syntyvyyden taso. Syntyvyyden tasoon vaikuttavat eri tekijät kuin muuttoliikkeeseen.Yhteiskuntapolitiikassa hyvä tavoite olisi, että jokaisella perheellä olisi mahdollisuus toivomaansa lapsilukuun. Se on hyvin henkilökohtainen valinta, ja ratkaisut voivat eri perheillä poiketa huomattavasti toisistaan.Myös muuttoliike perustuu yksittäisten ihmisten valintoihin, mutta valintoihin vaikuttavat esimerkiksi koulutusmahdollisuudet, työmarkkinat, asuinympäristö sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut.Nämä asiat ovat luontevasti poliittisten valintojen kohteita, mutta päätöksiä tehtäessä pitää ottaa huomioon muutkin asiat kuin muuttoliike. Korkeaa osaamista vaativilla työpaikoilla on tapana keskittyä suuriin keskuksiin.