Pääkirjoitus

Keski-Euroopan teollisuusjättien suojeleminen EU-rahoilla on ongelmallinen idea

Euroopan unionille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on valmisteltu (Financial Times 22.8.) uutta sadan miljardin euron rahastoa, jota käytettäisiin vanhan mantereen teollisten jättiläisten suojelemiseen ostoyrityksiltä.Ehdotuksesta näkee aikojen muuttuvan. Kun Britannia jättää Euroopan unionin, järjestelmästä poistuu vahva vapaakaupan puolustaja ja valtiovetoisen talouden vastustaja. Ranskan ja Saksan ajattelutapa taas vahvistuu.Erityisesti Ranska on perinteisesti suhtautunut markkinoihin siten, että ne kaipaavat aktiivista paimentamista ja ohjausta poliittisilta päättäjiltä. Presidentti Emmanuel Macron on ajattelussaan hieman liberaalimpi, mutta hänenkin perusasenteensa tuli ilmi, kun komission kilpailuosasto esti saksalaisen Siemensin ja ranskalaisen Alstomin kaavaileman raidealan fuusion.Ranskan viesti päätöksen jälkeen oli, että kilpailupolitiikkaa on korjattava siten, että se suojelee eurooppalaista paremmin kiinalaiselta kilpailulta.Teollisuusjättien rahasto on ongelmallinen idea. Rahalla pönkitettäisiin todennäköisesti keskieurooppalaisia suuryrityksiä, ja politiikalla olisi suuri rooli suojeltavia valittaessa. Samalla EU:n kova ydin, kilpailupolitiikka, voisi vesittyä.