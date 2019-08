Pääkirjoitus

Keskustan puheenjohtajakisa ei tahdo ottaa kunnolla tulta

Keskustan

K eskusta

puheenjohtaja­ehdokkaiden Katri Kulmunin ja Antti Kaikkosen kiertue piipahti maanantaina Helsingissä ennen kuin ehdokkaat jatkavat kiertuettaan muualla Suomessa. Syynä oli eduskuntaryhmän kesäkokous, jonka varsinainen kokouspäivä on tiistaina.Puheenjohtajakiertueesta on jäljellä enää jokunen yhteisesiintyminen ennen Kouvolassa syyskuun 7. päivänä pidettävää ylimääräistä puoluekokousta.Vieläkään ei ehdokkaiden välille näytä syntyneen kunnon eroja. Tähän asti merkittävin mielipide-ero taitaa olla suhtautumisessa eutanasiaan, jota Kaikkonen kannattaa tietyin ehdoin. Kulmuni on ­eutanasiaa vastaan.Eroa ei ole syntynyt ehdokkaiden kannatuksessakaan. Tilannetta kuvaa hyvin viime viikonvaihteessa keskustanuorten järjestämän puheenjohtajatentin jälkeen pidetty verkkokysely: äänestys päättyi tasan 66–66.Kun linjoista ei tahdo löytyä eroja, yrittävät Kaikkonen ja Kulmuni erottautua muilla keinoin. Kaikkonen julkisti pari viikkoa sitten pamfletin keskustan tiestä.Kulmunilta tuli viikonvaihteessa ”sadan päivän ohjelma” keskustan kehittämiseksi.Mikään ei viittaa siihen, että kumpikaan ehdokkaista räväyttäisi kamppailun loppusuoralla. Kumpikin näyttää hakevan mahdollisimman suurta hyväksyttävyyttä eli sitä, että olisi mahdollisimman monen puoluekokousedustajan mielestä vähintään siedettävä ehdokas.Kumpikin selvästi varoo sanomasta mitään sellaista, mikä saattaisi heikentää omaa kannatusta.Kansanedustajaehdokkaalle sellainen taktiikka ehkä sopii, mutta puheenjohtajaksi – siis puolueen linjanvetäjäksi – pyrkivää kannanottojen välttely ei pue.on jäänyt historiankirjoihin kiivaiden johtajakamppailujensa ansiosta.Puheenjohtajataiston odotettiin nostavan puolueen kenttäväen henkeä ja samalla puolueen näkyvyyttä. Toisin näyttää käyneen. Puolueen veteraanitkin siunailevat kamppailun laimeutta.Puoluekokouksen alla uskaltanee ennustaa tämän verran: keskusta näkyy saavan varovaisen puheenjohtajan.