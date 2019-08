Pääkirjoitus

Porvoon ampumisten selvittäminen osoitti poliisin ripeyden

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

viikonloppuna Porvoossa poliiseja kohti suunnatuista laukauksista alkanut tapahtuma­sarja on monin tavoin poikkeuksellinen, vaikka vasta pieni osa yksityiskohdista on tullut julkisuuteen.Silti jo tämänhetkisen tiedon varassa voi todeta viranomaistoiminnan tehokkuuden. Siitä, kun poliiseja kohti ammuttiin sunnuntain vastaisena yönä Porvoossa, kului alle 24 tuntia epäiltyjen kiinniottoon Ikaalisissa.Kaksi poliisia loukkaantui, mutta kuolonuhreilta vältyttiin. Epäillyt saatiin kiinni, joten heitä voidaan kuulustella. Takaa-ajon aikana myös ulkopuolisille vaaraa aiheuttanut tilanne onneksi ratkesi lopulta varsin nopeasti.Tapauksen tutkinta tuo toivon mukaan aikanaan enemmän tietoa teon taustoista ja mahdollisten tulevien rikosten ehkäisystä. Toistaiseksi suoria johtopäätöksiä on vaikea tehdä tarjolla olevan tiedon niukkuuden takia.On ymmärrettävää, että tilanteen ollessa päällä julkisuuteen kerrotaan varsin niukasti.Koska kyse on Suomen oloissa poikkeuksellisista tapahtumista, myös suuren yleisön tiedon tarve on suuri. Monipuolinen tieto vain vahvistaa luottamusta viranomaisten toimintaan.