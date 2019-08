Pääkirjoitus

Mitä iso Saksa edellä, sitä pieni Suomi kohta perässä

Elinkeinoelämän

M ielialan

keskusliiton EK:n tiistaina julkistama tiedustelu teollisuuden elokuisista tunnelmista ei ole erityisen synkkä. Teollisuuden luottamus kohosi hieman heinäkuusta, vaikka lukemat ovat pitkällä aikavälillä keskiarvon alapuolella.Suomalaiseen mielenlaatuun kuuluu pessimismi. Jos sitä käyttää luottamusmittausta tulkitessa, voisi arvioida, että menossa on Kelju K. Kojootin hetki. Juoksu jatkuu ja jalat vispaavat, vaikka rotkon reuna on jo ylitetty.Pessimisti katsoo muiden maiden lukemia ja kuluttajien näkemyksiä. Tilastokeskus kertoi tiistaina, että kuluttajien luottamus luottamus talouden tulevaisuuteen on hyvin heikkoa.Viime vuonna Suomen tärkein vienti- ja tuontimaa oli Saksa. Vienti Saksaan kasvoi kovaa vauhtia – erityisesti autojen vienti lisääntyi nopeasti.Autovienti tekee selväksi kahden maan keskinäisen asetelman. Saksalaiset yhtiöt teettävät tavaraa Suomessa tai ostavat ­välituotteita Suomesta. Uudenkaupungin autotehdas tekee Mercedes-Benz-autoja, jotka kirjataan vienniksi Saksaan, vaikka autot matkaavat Yhdysvaltojen markkinoille.Mersujen tuotannosta loppukäyttöön saakka ulottuva ketju kertoo, että Suomen kannalta tässä on kaksi vaaran paikkaa. Jos Saksan teollisuuden tila heikkenee tai Saksan ja Yhdysvaltojen kauppasuhteet rikkoutuvat, tuotanto Suomessa on heti vaarassa. Ja molempiin kohtiin tulee nyt rasti. Saksan autoteollisuuden tuotanto on jyrkässä laskussa, ja Yhdysvaltojen nykyhallinto on ottanut Saksan ja Kiinan kauppasotiensa kohteiksi.huomaa Saksan teollisuuden luottamus­mittauksista. Saksassa sekä teollisuuden että palvelualojen tunnelmat ovat hyvin synkät. Saksan bruttokansantuote laski toisella vuosineljänneksellä, ja Saksan keskuspankin ennusteen mukaan näin käy kolmannellakin neljänneksellä.Suomessa kannattaa näiden mittausten lisäksi huomata selvitys, jonka mukaan saksalaisten teollisuus- ja palveluyritysten tilaukset kutistuvat kovaa vauhtia.Jos Suomen tärkein kauppakumppani vajoaa taantumaan, se vetää ennemmin tai myöhemmin mukaansa Suomenkin.