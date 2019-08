Pääkirjoitus

Britanniassa ovat edessä EU-eron kovimman taktikoinnin viikot

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

poliittisessa kalenterissa aikaa mitataan nyt viikoissa. Pääministeri Boris Johnsonin tavoitteena on sulkea tarpeeksi monta vaihtoehtoa pois, jotta EU-ero ­toteutuisi hänen haluamallaan tavalla ­toiseksi huonoimpana vaihtoehtona.Yksi keino on pitää kiinni lokakuun lopun määräajasta. Brexit toteutuu silloin sopimuksen kanssa tai ilman. Tämä luo painetta sekä EU:n suuntaan että Britannian sisälle.Muut EU-johtajat ovat puolestaan antaneet Johnsonille vajaan kuukauden aikaa ehdottaa uutta järjestelyä Irlannin saaren rajan toimintaan eli niin sanottuun backstopiin. Kyse on erosopimuksen hankalimmasta kohdasta, joka repii Britannian politiikkaa moneen suuntaan.Parlamentin istuntotauon jatkaminen venyttää politiikan pelisääntöjä, mutta siinäkin Johnsonin tavoitteena on sitoa vastustajiensa kädet.Kun kovan EU-eron vastustajat eivät pääse lykkäämään takarajaa eivätkä uuden backstop-mallin vastustajat ehdi kamppaamaan hallitusta, hiukan muutetulla erosopimuksella on mahdollisuudet tulla hyväksytyksi ennen uusia vaaleja.Se on uhkapeliä, jossa hyvässä tapauksessa Johnson saattaa voittaa mutta huonossa tapauksessa Britannia häviää.