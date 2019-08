Pääkirjoitus

Yhtenäinen EU olisi nyt Venäjän etujen mukainen

Helsinkiläiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K rimin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

saivat tällä viikolla taas muistutuksen siitä, että Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Unionin ulkoministerit saapuivat torstaina kaksi­päiväiseen epä­viralliseen kokoukseensa, mikä näkyi keskustan liikenne­järjestelyissä.Etukäteen aiheiksi kerrottiin muun muassa Lähi-itä, arktinen alue, hybridiuhkat sekä ihmisoikeuspuolustajien tukeminen. Kokouksen ohjelmaan kuuluu myös keskustelu Länsi-Balkanin kumppanimaiden ulkoministerien kanssa.Ennalta valmisteltujen aiheiden lisäksi ministerit pohtivat keskenään myös ajankohtaisia asioita. Yksi tällaisista aiheista on todennäköisesti Ukraina, jonka suunnalta toivotaan vaihteeksi hyviä uutisia.Odotuksia ovat luoneet Ukrainan poliittisen johdon uudistuminen, G7-kokous sekä pienet vihjeet, joita kuultiin esi­merkiksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin äskeisellä Helsingin-vierailulla. Ukrainan ja Venäjän välillä kaavaillusta vankien vaihdosta odotetaan myös myönteistä signaalia.Optimistit näkevät, että nyt olisi aukeamassa polku, joka auttaisi löytämään ratkaisuja Itä-Ukrainassa käytävään sotaan. Krimin miehitys sen sijaan on asia, jossa eteneminen on paljon vaikeampaa.haltuunotto oli Putinille sisäpoliittinen menestys, joka nosti hänen suosionsa uudelleen korkealle. Sen jälkeen tyytymättömyys Venäjällä on kuitenkin kasvanut, kun talouden pysähtyneisyys on näkynyt ihmisten arjessa.Venäjä on halunnut tulla tunnustetuksi ainakin jonkinlaisena suurvaltana. Samaan aikaan se on tukenut voimia, jotka heikentävät EU:n yhtenäisyyttä.Nyt asetelma on saattanut muuttua. Venäjän talouden pitäisi kehittyä, mutta yhtenä esteenä ovat pakotteet, jotka johtuvat Venäjän toimista Ukrainassa.Kremlin onneksi EU-pakotteita on kahta lajia: Krimin miehitykseen perustuvia ja Itä-Ukrainan sotaan perustuvia. Jos rauha Itä-Ukrainassa etenisi, myös osaan pakotteista voisi tulla helpotuksia.Se kuitenkin edellyttäisi EU:lta yhtenäisyyttä päätöksenteossa. Siksi Moskova saattaa toivoa, että Helsingissä kokoontuvat ulkoministerit onnistuisivat vahvistamaan unionin yhteistä ulkopolitiikkaa.