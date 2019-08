Pääkirjoitus

Italian hallituskriisi on ohi, mutta poliittinen kriisi ei ole

Italian

hallituskriisi on onnistuttu kiertämään, poliittista kriisiä ei. Keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue PD ja populistinen Viiden tähden liike muodostavat hallituksen. Pääministeriksi tulee edellisen hallituksen pääministeri, sitoutumaton Giuseppe Conte.Italia ajautui hallituskriisiin, kun populistisen Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini veti puolueensa hallituksesta.Salvini yritti ajaa Italiaa vaaleihin muuttaakseen Legan suuren gallupsuosion parlamenttipaikoiksi. Jos Lega saisi vaaleissa noin 40 prosentin kannatuksen, se voisi muodostaa hallituksen jopa yksin ja Salvini kykenisi johtajamaan Italiaa ilman kompromisseja hallituskumppanin tai -kumppaneiden kanssa.Legan ja Viiden tähden liikkeen hallitusyhteistyö oli alun alkaenkin vaikeaa. Ne taistelivat hieman samalla strategialla samoista äänistä: populismilla vanhoihin puolueisiin kyllästyneiden äänistä. Lega teki työtään puoluekartan oikealla reunalla ja Viiden tähden liike vasemmalla.Todellisuudessa työnjako ei toiminut, ja puolueet päätyivät toistensa kilpailijoiksi. Kilpailussa Salvini ja Lega olivat paljon parempia. Salvini on karismaattinen johtaja ja muita valmiimpi kalastelemaan kannatusta maahanmuutto- ja EU-vastaisuudella.Ikävä kyllä PD:n ja Viiden tähden liikkeen yhteistyöltä ei voi odottaa paljoa enempää eikä tätä voi tulkita tyrmäystappioksi Salvinille. Erätappio se tosin oli.iiden tähden liikkeen syntyhistoriassa PD:llä ja oikeiston perinteisillä puolueilla on ollut suuri merkitys: Viiden tähden liike nousi vastustamalla niitä ja puhumalla niiden moraalisesta rappiosta.Nyt liike liittoutuu hyvän vihollisensa kanssa estääkseen suosituimman puolueen vallan kasvua aikana, jolloin so­siaalinen tyytymättömyys kasvaa ja usko politiikkaan on kadonnut. Kaiken lisäksi edessä häämöttää taantuma.Italian tilanne muistuttaa etäisesti Suomen tilannetta parin vuoden takaa. Suomessa siniset lohkesivat perussuomalaisista, kun siniset halusivat pitää kiinni hallitusvastuustaan. Hyvinhän siinä ei käynyt sinisille eikä hallituskumppani keskustallekaan. Oppositioon jätettyjen kannatus sen sijaan lihoi.