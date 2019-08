Pääkirjoitus

Sota on karmeaa, mutta siitä voi myös ottaa oppia

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

sunnuntaina on kulunut tasan 80 vuotta toisen maailmansodan syttymisestä. Alkupisteeksi lasketaan yleisesti natsi-Saksan hyökkäys Puolaan syyskuun alussa 1939, mutta maailmanpalon syttymisessä oli merkittäviä käännekohtia myös sitä ennen ja sen jälkeen.Suomi joutui sotaan myöhemmin samana syksynä, kun Neuvostoliiton hyökkäys käynnisti talvisodan. Keskuudessamme elää edelleen paljon sota-ajan kokeneita, mutta heidän lukumääränsä vähenee koko ajan.Sota on aina karmeaa, ja sen jättämät jäljet näkyivät pitkään sekä yksittäisten ihmisten ja perheiden elämässä että koko yhteiskunnassa.Kovilla kokemuksilla on kuitenkin ollut myös myönteisiä seurauksia. Moni suomalaisen yhteiskunnan erityispiirre perustuu kokemukseen yhteistyön arvosta. Erilaisista taustoista tulevien ihmisten täytyy kyetä ponnistelemaan yhdessä.uosikymmeniä yhteiskunnan muutokseen vaikuttaneet käsitykset tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta sekä yhteiskunnan eheyden vaalimisesta heijastavat nekin kokemuksia sodasta.Myös suomalainen sopimusyhteiskunta ja kyky ylittää poliittiset jakolinjat yh­teistyön avulla ovat osaltaan sodan perintöä. Nämä ovat kestäviä oppeja, joita pitäisi pystyä pitämään yllä myös sotavuosien siirtyessä kauemmaksi historiaan.Suomalaisten tapaan kuvata omaa sota-aikaa ja varsinkin talvisotaa kuuluu olennaisena osana yksin selviäminen. Monessa Euroopan maassa johtopäätös oli toinen: niissä voimistui ajatus siitä, että kansallismielisyyden pimeitä puolia ei saa päästää niskan päälle, vaan rauhaa on rakennettava valtioiden välisen yhteis­työn avulla.Tämä jännite näkyi pitkään suomalaisten suhtautumisessa Euroopan yhdentymiseen. Ajan mittaan on kuitenkin tullut helpommaksi ymmärtää, miten yhteiseen päätöksentekoon sitoutuminen voi lisätä myös suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia.Yhteistyön arvostaminen maan sisällä ja maiden välillä on kestävä linja. Myös rauhan aikana syntyneiden ja kasvaneiden kannattaa huolehtia siitä.