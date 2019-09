Pääkirjoitus

Hallitus joutuu määrittelemään kantansa opetuksen lisärahoihin kasvavan paineen alla

Valtiovarainministeri

Mika Lintilä (kesk) esikuntineen neuvotteli viime viikolla muiden ministeriöiden väen kanssa ensi vuoden budjettiehdotuksesta.Päällimmäiseksi nousi kahden keskustaministerin – Lintilän sekä tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen – kiista korkeakoulurahojen jaksotuksesta.Kosonen on toivonut, että opetus- ja kulttuuriministeriö saisi hallitusohjelmassa luvatut 60 lisämiljoonaa käyttöönsä jo ensi vuoden budjetissa. Hän sai viikonvaihteessa tukea vasemmistoliiton puheenjohtajalta, opetusministeri Li Anderssonilta.Lintilä esikuntineen on jaksottanut lisärahat niin, että luvatut 60 miljoonaa euroa tulevat opetusministeriön käyttöön pitkin vaalikautta.Jo ennen viime viikon kahdenvälisiä neuvotteluja näytti selvältä, että korkeakoulurahat menevät koko hallituksen budjettineuvotteluihin eli niin sanottuun budjettiriiheen. Neuvottelut pidetään syyskuun puolivälissä.Tarvittaessa koulutusrahat ratkaistaan hallituspuolueiden puheenjohtajien viisikossa. Paine lupausten nopeaan lunastamiseen on kova, mutta tilanne elää.Ensi vuoden talousarvion tekeminen tapahtuu hämärtyvien talousnäkymien aikaan. Maailmalta ei viime kuukausina juuri ole kuultu hyviä talousuutisia. Kasvu Suomessa hidastuu lähelle nollaa.Valtiovarainministeriön uusi ennuste valmistuu budjettiriiheen mennessä.allituksen budjettineuvottelujen merkitys kotimaan politiikassa on pienentynyt vuosien mittaan. Aiemmin budjettiriihi kesti monta päivää, joskus vieläkin pitempään. Nykyisin varsinainen budjettiriihi hoidetaan parissa päivässä.Syynä on budjettiprosessin jakautuminen lähes ympärivuotiseksi ja panostaminen ennakkosuunnitteluun.Budjetin laadinta alkaa jo kevättalvella niin sanotussa kehysriihessä. Loppukesästä tai alkusyksystä hallitus laatii oman esityksensä seuraavan vuoden talousarvioksi. Sen käsittelyssä menee sitten eduskunnassa koko syyskausi.Kun eduskunta on selvinnyt joulun alla budjettiäänestysten urakasta, se pääseekin joulutauolle.