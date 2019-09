Pääkirjoitus

Saksan politiikka ja talous tarjoaisivat syyn elvyttää

ja äärioikeistoon linkittyvä Alternative für Deutschland teki kovan tuloksen sunnuntaina sekä Brandenburgin että Saksin osavaltiovaaleissa. Puolue nousi molemmissa osavaltioissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi.AfD:n nousu Saksassa kertoo yleisestä eurooppalaisesta ilmiöstä. Puoluekentän keskusta maltillisesta vasemmistosta maltilliseen oikeistoon pehmenee, ja oikea äärilaita vahvistuu. Äärioikeisto löytää yhteisiä teemoja äärivasemmiston kanssa esimerkiksi siitä, miten kansallista talouspolitiikan pitäisi olla ja kuinka globalisaatioon pitää suhtautua.Vastavoima hahmottuu eristäytymistä vastustavista. Vihreillä on siinä iso rooli. Vanha poliittinen valtakeskus ohitetaan.AfD:n nousu ei ole vain puolueen omaa ansiota, vaan se on myös seurausta vanhojen valtapuolueiden epäonnistumisesta. Ne ovat tarjonneet vuodesta toiseen samaa vakauden ja vaurauden kasvun teemaa, joka ei enää puhuttele nuoria eikä niitä, jotka eivät missään vaiheessa päässeet kiinni vakaudesta tai vauraudesta. Näitä tyytymättömiä on paljon juuri itäisissä osavaltioissa, kuten sunnuntain vaalitulos osoitti.AfD:n nousu liitetään usein maahanmuuttokysymyksiin. Hallituksen katsotaan epäonnistuneen voimakkaan maahanmuuton käsittelyssä vuonna 2015. Äänestäjille myytävä tuote – vakaus – menetti tuolloin yhtäkkiä arvoaan.tulos antaa perussävyn sille, miten liittokansleri Angela Merkelin pitkä valtakausi päättyy. Sekä sosiaalidemokraatit ­että kristillisdemokraatit – mukaan lukien Baijerin CSU – joutuvat muuttamaan kurssiaan, jos ne haluavat pitää kiinni vallastaan. Muulle Euroopalle kyse on ­siitä, pystyykö EU:n taloudellinen jätti­läinen säilyttämään hallittavuutensa.Samaan aikaan Saksa suuntaa kohti taantumaa, joka voi johtaa yhä suurempaan tyytymättömyyteen.Saksa on varoissaan ja saa lainaa miinuskoroilla. Infrastruktuuri erityisesti idässä on rapautunut. Taantuman lähestyminen ja AfD:n nousu tarjoaisivat vanhoille puolueille hyvän syyn muuttaa näkemystään ainakin talouspolitiikasta.Saksalla on varaa ja syytäkin elvyttää.