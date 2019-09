Pääkirjoitus

Kotimaa kelpasi tänä kesänä suomalaisille lomakohteeksi

Suomesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S uomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on tullut tällä vuosi­kymmenellä entistä houkuttelevampi kohde ulko­maisille matkailijoille. Se on näkynyt sekä katukuvassa että palvelujen kysynnässä.Mielikuva turvallisesta ja puhtaasta maasta ja sen kauniista luonnosta on levinnyt yhä laajemmalle, vaikka Suomi ei vieläkään ole eurooppalaisen turismin keskus. Pohjoismaisessakin vertailussa naapurit menestyvät Suomea paremmin.Heinäkuun majoitustilastot kuitenkin kertovat, että kasvu on tasoittunut. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat vain 0,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.Syy ei välttämättä ole Suomessa, vaan kasvua ovat voineet hillitä talousnäkymät lähtömaassa.Suhteessa eniten vähenivät Britanniasta tulleiden yöpymiset. Selitys ei ole se, että britit olisivat jo henkisesti EU-eron jälkeisessä ajassa. Todennäköisempi selitys on punnan heikentynyt kurssi, joka puolestaan heijastaa huolia brexitin vaikutuksista.Kesällä kasvu tuli kotimaan matkailijoista. Suomalaisten yöpymiset kasvoivat heinäkuussa seitsemän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotimaiset yöpymiset lisääntyivät koko alkuvuoden ajan ­nopeammin kuin ulkomaiset.siis kiinnostaa nyt suomalaisia ja varsinkin suosituimpaan loma-aikaan eli heinäkuussa. Syitä siihen on useita.Kesä on nykyään usein ajankohta, jolloin sää on Euroopassa monin paikoin tuskastuttavan kuuma. Suomessa on harvoin tukalaa. Useimmiten kesäsää on ­aivan miellyttävä.Matkailijoille tarjottujen palvelujen paraneminen koskee myös suomalaisia. Se näkyy esimerkiksi pääkaupunkiseudun hyvänä vetovoimana kotimaan matkailumarkkinoilla.Talouden lisääntynyt epävarmuus on sekin saattanut kallistaa valinnan kotimaan kohteiden hyväksi.Yksittäisen kesän perusteella on vaikea päätellä, onko kotimaan matkailun hyvien lukujen taustalla esimerkiksi ilmastohuoliin liittyviä tietoisia valintoja. Sen näkee vasta useamman kesän ja talven jälkeen.