Pääkirjoitus

Argentiina tuntuu olevan ikuisen kriisin maa

Argentiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

talous on kroonisessa kriisissä, joka aina hetkittäin hieman hellittää. Muutaman vuoden kestänyt vakaan kriisin vaihe on muuttunut epävakaaksi. Argentiina on aloittanut valuuttasäännöstelyn hidastaakseen valuuttapakoa maasta.Nykyisten vaikeuksien takana on se sama vanha syy: populismi. Joko maata hallitsee populisti tai sellaisen pelätään taas nousevan valtaan.Juan Péron johti Argentiinaa kosiskelemalla vasemmistoa ja oikeistoa sekä turvautumalla tarvittaessa väkivaltaan.Péronin maineella ratsastivat valtaan Néstor Kirchner ja sen jälkeen hänen vaimonsa Christina Fernández. Hänen tukemansa presidenttiehdokas hävisi vuonna 2015 nykyiselle presidentille, markkinatalousmyönteiselle Mauricio Macrille.Fernándezin poliittisen uran laskiessa populistisia poliitikkoja kohtaan tunnetut pelot vähenivät. Elokuun esivaaleissa Macri hävisi vasemmistolaiselle Alberto Fernándezille – Christina Fernándezin tukemalle ja hänen sekä hänen miehensä valtakausien apurille.Vakaan talouden maa olisi tuloksen kestänyt, mutta kroonisen kriisin Argentiinassa pelko peronistisen populismin paluusta johti valuuttapakoon ja peson kurssin sekä osakemarkkinoiden luisuun.