Pääkirjoitus

Zimbabwea pitkään johtanut Robert Mugabe tarrasi valtaan ja veti maansa alamäkeen

Brittiläis-sudanilaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Z

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

liikemiehen Mo Ibrahimin perustama säätiö on jo runsaan kymmenen vuoden ajan voinut jakaa palkintoja hyvälle johtamiselle Afrikassa. Palkintoraatiin on kuulunut muun muassa presidentti Martti Ahtisaari. Palkinto voidaan myöntää afrikkalaiselle valtiolliselle johtajalle, joka on valittu demokraattisesti, osoittanut hyvää johtajuutta ja luopunut vallasta hyvässä järjestyksessä oman maansa perustuslain henkeä kunnioittaen.Palkinto on huomattavan suuri. Viiden miljoonan dollarin kertapalkinnon lisäksi se sisältää loppuelämän ajaksi maksettavan vuosittaisen summan. Viesti on selvä: tarkoitus on kannustaa demokraattisiin vallanvaihtoihin Afrikassa.Jotain kuitenkin kertoo, että vaikka palkinto olisi ollut mahdollista jakaa jo kaksitoista kertaa, kriteerit täyttävä palkittava on löytynyt vasta viidesti.Tällä viikolla 95-vuotiaana kuollut Zimbabwen pitkäaikainen presidentti Robert Mugabe ei koskaan saanut palkintoa. Hän ei osoittanut hyvää johtajuutta vaan johti maansa pitkään alamäkeen ja tarrautui valtaan keinolla millä hyvänsä.Toiveet olivat korkealla, kun valkoisen vähemmistön hallitsema Rhodesia muuttui demokraattiseksi Zimbabweksi ja Mugabe nousi maansa johtoon vuonna 1980.Luonnonvaroiltaan rikkaasta maasta piti tulla afrikkalainen menestystarina.Toisin kävi. Lupaavasta alusta huolimatta Zimbabwesta tuli korruption vaivaama, taloudeltaan romahtanut, maan sisäistä vihaa lietsova ja opposition toimintaa tiukasti rajoittanut valtio.imbabwen toivottiin aikoinaan näyttävän hyvää esimerkkiä myös naapurilleen Etelä-Afrikalle, jossa rotusortojärjestelmä purettiin vasta 1990-luvun alussa.Etelä-Afrikkaan syntyi kuitenkin Nelson Mandelan johdolla vahvempi demo­kraattinen perinne, jonka kestävyyttä nykyistä edellinen presidentti Jacob Zuma tosin koetteli. Maan poliittinen järjestelmä alkoi kuitenkin toipua, kun presidentiksi nousi Cyril Ramaphosa.Mugaben johtamasta Zimbabwesta tuli lopulta varoittava esimerkki. Toivottavasti sen ansiosta Ibrahimin palkinnolle löytyy jatkossa vuosittain sopiva kohde.