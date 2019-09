Pääkirjoitus

Presidentti Niinistön suosio on huipussaan

Tasavallan presidentin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Sauli Niinistön suosio kansalaisten silmissä on huipussaan (HS 7.9.).Niinistö on toki ollut aina suosittu, ja tämän kauden aikana hän on ollut erityisen suosittu. Tämänkertaisessa HS-gallupissa hän sai tähän asti parhaat lukemansa kansalaisten arvioissa.Yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on sitä mieltä, että Niinistö on suoriutunut tehtävissään vähintään melko hyvin, joka toisen mielestä erittäin hyvin.Vastaavia lukemia on totuttu näkemään maissa, joita ei pidetä kovinkaan kansanvaltaisina.Arvio kertoo paitsi presidentti Niinistön nauttimasta arvostuksesta myös suhtautumisesta muihin poliitikkoihin sekä maailmalla että kotona. Vertailukohteina ihmisten mielissä voivat olla niin Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän ja Britannian johtajien tavat toimia kuin suomalaisten puolueiden keskinäinen sanailukin.Huonot uutiset maailmalta saavat usein hakemaan turvaa jostakin, Suomen tapauksessa valtionpäämiehestä.Suomessa presidentti on puolueiden yläpuolella, mutta vaaleilla valituilla presidenteillä – niin myös Niinistöllä – on yleensä poliittinen tausta. Monarkkeja Suomen presidentit eivät onneksi ole.