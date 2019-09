Pääkirjoitus

Tänäänkin on hyvä aika pysähtyä lukemaan

Tänään

sunnuntaina vietetään YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää.Suomessa Lasten ja nuorten säätiö kehottaa yhdessä media- ja viestintäalan kanssa kaikkia suomalaisia pysähtymään lukemaan yhden tunnin ajaksi sunnuntaina kello 19. Read Hour -kampanja haluaa muistuttaa lukutaidon merkityksestä.Suomi on kansainvälisissä vertailuissa yksi lukutaidon kärkimaista. Hyvä lukutaito ei silti ole itsestäänselvyys Suomessakaan. Joka kymmenes nuori valmistuu peruskoulusta ilman riittävää lukutaitoa.Lukukeskuksen mukaan noin joka kymmenes aikuinenkin on heikko lukija. Jopa 370 000 suomalaisella on siten vaikeuksia suuren tietomäärän tai tulkinnanvaraisen ja ristiriitaisen tiedon ymmärtämisessä.Huolestuttavaa on myös se, että tutkimusten mukaan alle 25-vuotiaiden lukutaito on keskimäärin heikompi kuin se oli vielä kymmenen vuotta sitten. Toisaalta yli 35-vuotiaiden lukutaito on jonkin verran parantunut.amaan aikaan lukutaidon merkitys kasvaa entisestään, koska yhteiskunta muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. Lukutaito ei ole vain mekaanista osaamista tai kieliopin hallitsemista. Se on taito omaksua ja ymmärtää tietoa, arvioida sitä ja tulkita ympäröivää maailmaa.Ilman panostuksia koulutukseen, sivistykseen ja lukutaitoon Suomi ei olisi noussut korkean elintason maiden joukkoon. Lukutaito on avain elämänlaadun parantamiseen myös nykyisissä köyhissä maissa. Lisäksi se on tärkeää tavoiteltaessa ekologisesti kestävämpää maailmaa ja hitaampaa väestönkasvua.Koulua käyvät, lukutaitoiset tytöt avioituvat keskimääräistä vanhempina ja saavat vähemmän lapsia. Lukutaitoiset naiset myös kykenevät huolehtimaan lapsistaan ja omasta terveydestään paremmin kuin kouluttamattomat.Pohja hyvälle lukutaidolle luodaan lapsuudessa. Lapselle lukeminen vahvistaa kielen kehitystä jo silloin, kun lapsi vasta opettelee puhumaan.Vanhemmilla olisi hyvä olla joka päivä sen verran aikaa lapselle, että ainakin iltasatu luetaan yhdessä.