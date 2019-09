Pääkirjoitus

Vantaa näyttää mallia syrjäytymisen ehkäisyssä

kaikki nuoret saavat peruskoulun päättötodistuksen, ja valtaosa siirtyy toisen asteen koulutukseen, lukioon tai ammattikouluun. Joka neljäs nuori ei kuitenkaan valmistu toisen asteen koulutuksesta määräajassa. Opinnot venyvät tai jäävät kesken.Pelkän peruskoulun varaan jäävien nuorten työllistyminen on vaikeaa, ja syrjäytymisriski kasvaa.Vantaa on siirtynyt syrjäytymisen ehkäisyssä sanoista tekoihin ja panostaa nyt erityistä tukea tarvitsevien nuorten auttamiseen uudella tavalla. Kaupunki palkkaa 15 erityisnuoristyöntekijää tukemaan ammattiopisto Varian ja yläkoulujen opiskelijoita ja oppilaita. Erityisnuorisotyön systemaattinen yhdistäminen oppilaitosten arkeen on uutta Suomessa.Ammattiopisto Variassa opetus ja opiskeluhuolto nivotaan aiempaa tiiviimmäksi yhteistyöksi. Koko Varian henkilöstö saa koulutusta opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen. Ammattioppilaitoksen tiloihin järjestetään myös harrastustoimintaa opiskelijoille.Oppilaitosten erityisnuorisotyötä rahoitetaan kaupungin myönteisen erityiskohtelun määrärahoista tänä vuonna lähes puolella miljoonalla eurolla. Vantaalaisista 20–29-vuotiaista lähes joka neljäs on vailla toisen asteen tutkintoa.Vantaalla on tunnustettu se tosiasia, että opiskelijat tarvitsevat oppiaineiden opetuksen ohella tukea omaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin. Opiskelu on viime vuosina muuttunut entistä omatoimisemmaksi, mikä vaatii nuorilta valmiuksia ja voimavaroja, joita kaikilla ei kuitenkaan ole.iirtymä peruskoulusta toiselle asteelle on yksi herkistä saranakohdista kasvavan nuoren elämässä. Osa nuorista tarvitsee silloin enemmän aikuisen tukea kuin sitä on saatavilla. Jos tukea ei tule riittävästi omilta vanhemmilta, sitä pitäisi olla tarjolla koulussa tai vapaa-ajalla.Erityisnuorisotyöntekijät menevät Vantaalla mukaan oppilaitosten arkeen. Näin heistä tulee helposti lähestyttäviä aikuisia, joihin voi halutessaan tukeutua.Nuoret kokevat usein jäävänsä vaille apua, koska palvelujen vastuuhenkilöt vaihtuvat. Siksi sopii toivoa, että Vantaan uudenlainen nuorisotyö myös jatkuu.