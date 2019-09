Pääkirjoitus

Kokoomus valitsi uuden puoluesihteerin ilman salamavalojen räiskettä

Valtakunnallinen

media seurasi lauantaina tiiviisti keskustan puolue­kokousta. Valittiinhan puolueelle uusi puheen­johtaja, ja nyt Katri Kulmunin johtoon siirtynyt keskusta on kansanedustaja­määrältään toiseksi suurin hallituspuolue.Lähes täysin varjoon jäi, että samana viikonloppuna toiseksi suurin oppositiopuolue kokoomus valitsi uuden puoluesihteerin. Tehtävään valittiin Kristiina Kokko, joka on tähän asti työskennellyt korkeasti koulutettujen palkansaaja­järjestön Akavan kehityspäällikkönä. Hän on aiemmin toiminut lukuisten kokoomusministerien erityisavustajana.Uutisten painoarvon ero kertoo hyvin, että puoluesihteerillä ei enää ole samanlaista huomioarvoa kuin menneinä vuosikymmeninä. Kokoomuksen puolue­sihteerin päätehtävänä on pitää kenttä­organisaatio kunnossa.Menneinä vuosikymmeninä oli toisin. Puoluesihteerit olivat puolueissa merkittäviä vallankäyttäjiä, heti puheenjohtajasta seuraavia. Esimerkiksi Sdp:llä on ollut sellaiset puoluesihteerit kuin Kalevi Sorsa, Ulf Sundqvist ja Erkki Liikanen. Keskustassa puoluesihteereinä ovat olleet muiden muassa Arvo Korsimo ja Seppo Kääriäinen ja kokoomuksessa vaikkapa Harri Holkeri ja Taru Tujunen.