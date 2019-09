Pääkirjoitus

Nopeatkin radat pitää suunnitella kunnolla

Eduskuntavaalien

V aikka

alla puolueet houkuttelivat äänestäjiä luomalla odotuksia nopeiden junayhteyksien rakentamisesta. Silloinen hallitus ryhtyi loppu­metreillään perustamaan asiaa edistäviä hankeyhtiöitä, ja oppositio pani lupaukset paremmiksi.Vaalit on käyty ja hallitus muodostettu, joten suunnitelmiin on tullut realismia.Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiistaina, että Turun ja Tampereen suunnan yhteyksien suunnitteluun aiotaan perustaa hankeyhtiöt. Idän suunnalla jatketaan selvityksiä.Hankkeet ovat eri vaiheissa. Suunnitelmat ovat pisimmällä Turun suunnalla. Pääradan eli Tampereen suunnalla asioita on enemmän auki, mutta hankkeen valttina ovat suurimmat liikennemäärät ja todennäköisesti paras kannattavuus.Idän suunnan linjauksesta on kolme kilpailevaa päävaihtoehtoa.Perinteisellä budjettirahoituksella tekee tiukkaa selviytyä nykyistenkin ratojen kunnostuksista, joten edes yhden ­nopean junayhteyden toteuttaminen edellyttää aivan uusia rahoitusmalleja. Paljon puhuttua EU-rahaa voi tässä vaiheessa olla mahdollista saada jonkin verran täydennyshausta hankkeiden suunnitteluun, mutta varsinaiset suuret summat ovat tarjolla vasta EU:n seuraavalla rahoituskaudella. Sen hakemusten ensimmäinen jättöaika on todennäköisesti vasta vuoden 2021 lopulla.poliitikot mielellään tekisivät ratahankkeiden kaltaisia houkuttelevia päätöksiä kiireisellä aikataululla, aluksi tarvitaan kunnon suunnitelmat sekä vertailut eri hankkeiden kannattavuudesta.Nyt kaavaillut raidehankkeet ovat Suomen mittakaavassa isoja investointeja. Niiden kannattavuus ja hyödyllisyys kirkastuu vasta suunnitelmien tarkentuessa.Esimerkiksi Tampereen suunnalla radan hintalappuun vaikuttaa paljon, toteutuuko yhteys Helsinki-Vantaan lentokentän kautta ja noudattaako uusi rata Hämeessä nykyisen pääradan linjausta.Kaikkien vaihtoehtojen edellytyksenä on, että junat mahtuvat Helsingin päässä raiteille, jotta ne pysyvät aikatauluissaan. Siksi pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen ratkaisut liittyvät joka tapauksessa koko Suomen hankkeiden etenemiseen.