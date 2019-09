Pääkirjoitus

Tällä ilmastoteolla voit myös säästää rahaa

Ilmastonmuutoksen

vastaisista toimista on viime aikoina puhuttu paljon. Ihmiset alkavat jo tiedostaa, että ekologisesti kestävämpi elämän­tapa voi tarkoittaa myös kustannuksia ja joistakin asioista luopumista.Yksi tehokkaimmista ilmastoteoista ei kuitenkaan maksa mitään. Itse asiassa sillä voi jopa säästää rahaa. Jos et heitä ruokaa roskiin, teet ison palveluksen sekä kukkarollesi että tuleville sukupolville.Parhaillaan vietetään Hävikkiviikkoa, joka muistuttaa ruokahävikin ongelmasta. Ruoka vastaa kolmasosasta kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta. Ruuan tuotannosta syntyy kasvihuonepäästöjä sekä päästöjä vesistöön ja maaperään.Ruokahävikkiä syntyy niin tuotannossa kuin kaupassakin, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Suomalaisissa kodeissa heitetään ruokaa roskiin 120–160 miljoonaa kiloa vuodessa. Se tarkoittaa jokaista suomalaista kohti 20–25 kiloa vuodessa. Roskiin päätyvän ruuan päästöt vastaavat noin 100 000 keskivertohenkilöauton vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.Paremmalla ruokaostosten suunnittelulla pystyy jo välttämään hävikkiä merkittävästi. On myös hyvä muistaa, että parasta ennen -päiväys ei ole viimeinen käyttöpäivä.