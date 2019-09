Pääkirjoitus

Nykyinen hallitus vaihtaa hieman myös Suomen EU-politiikan asentoa

Antti Rinteen (sd) hallituksen eroja Juha Sipilän (kesk) hallitukseen on jo ehditty mittailla.Erityisen paljon eroja on havaittu talouspolitiikassa. Nykyinen hallitus ei näytä jatkavan samalla kohtalaisen tiukalla talouspolitiikan linjalla, jolla Sipilän hallitus taivalsi.Suunta – tai ainakin tyyli – tuntuu muuttuvan myös siinä, miten Euroopassa halutaan vaikuttaa ja millainen EU-linja hallituksella on.Sipilän hallituksen Eurooppa-linjaan vaikutti tietysti perussuomalaisten mukanaolo. He olivat lupailleet äänestäjilleen kireämpää linjaa EU-asioissa ja ainakin vähemmän yhteisvastuuta.Sipilän hallituksen asenne EU-asioita kohtaan oli erityisesti hallituksen alkuvaiheessa reaktiivinen: Suomi oli valmis vastaamaan, kun kysytään, mutta oma-aloitteisuus oli vähäistä.Omaa ideointiakin leimasi reaktiivisuus. Suomi liittyi Hollannin, Irlannin, Viron, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Tanskan rintamaan vastustamaan EU-komission ja Ranskan hahmottelemia, euroaluetta uudistavia suunnitelmia. Tämä Hansa-ryhmä tulkitsi uudistusten lisäävän yhteisvastuun kasvamisen riskiä.hallituksen ohjelma on voimakkaasti etukenossa. Hallitus luettelee tusinoittain asioita, joita se aikoo edistää EU-päätöksenteossa. Ohjelmassa toki mainitaan, että kullakin jäsenmaalla on ensisijainen vastuu omasta taloudestaan. Samalla hallitus korostaa, että Suomi haluaa vahvistaa EU:n yhtenäisyyttä.Ranskassa Hansa-ryhmän koettiin rikkovan EU:n yhtenäisyyttä. Ranskasta on tullut presidentti Emmanuel Macronin, Saksan hallituksen heikentymisen ja brexitin aikana EU:n veturi.Jarrumiesten toiminta ärsytti Pariisissa enemmän kuin mitä julkisesti kerrottiin: Ranskan näkökulmasta kyseessä ei ollut vain vääntö talouspolitiikan kireydestä, vaan Hansa tuli haastaneeksi Ranskan EU-strategian yleisemminkin.Rinteen hallituksen linja ja valta­kauden alun toiminta näyttäisi todistavan sen puolesta, että lojaalisuus Hansa-ryhmää kohtaan heikkenee. Se tietysti sopii kuvaan, että Rinteen hallituksen talouspolitiikka ei ole tiukan hansalaista.