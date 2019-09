Pääkirjoitus

Kaikki huonot yritysuutiset eivät ole varmoja merkkejä suhdanteen kääntymisestä

talouskasvun käännettä kohti hitaampaa on povailtu monen­laisista merkeistä.Tiistaina muutamat yritykset kertoivat irtisanomisista, minkä hätäisimmät tulkitsivat vahvaksi käänteen enteeksi.Pankkikonserni Aktian yt-neuvotteluissa ja niitä seuraavissa irtisanomisissa on enemmänkin kyse rahoitusalan murroksesta. Aktia ei ole murroksessa yksin. Pankit keventävät organisaatioitaan yrittäessään vastata uuden rahoituspalveludirektiivin haasteisiin. Direktiivi avasi pankkien ja niiden asiakkaiden välisen tilan ketterille kilpailijoille.Yt-neuvotteluista kertonut rakennus­yhtiö Lehto taas on pitkään ollut itse ­aiheutetuissa taloudellisissa ongelmissa. Yhtiö tuli lähteneeksi huonosti valmistautuneena peruskorjausprojekteihin, jotka ovat päätyneet runsaasti tappion puolelle.UPM ilmoitti sulkevansa Rauman paperikoneensa, joka valmistaa päällystämätöntä sc-paperia. Sitä käytetään muun muassa aikakauslehdissä. Tämänkin päätöksen takana on enemmän rakenteellinen murros kuin suhdanteen käänne. Graafisten paperien kysyntä on laskenut kauan. Rauman kone valikoitui suljet­tavaksi UPM:n mukaan siksi, että se oli tehokkuudeltaan heikoin.