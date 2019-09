Kuntien tehtävien eriyttämistä on syytä selvittää, mutta se ei tarjoa pikaratkaisua ajankohtaisiin ongelmiin Maa on jakautumassa yhä selvemmin kasvaviin ja taantuviin alueisiin. Vaikka julkisen vallan tulee perustuslain mukaan taata kaikille yhdenvertaiset palvelut, monissa kunnissa tavoite on käytännössä vaikea saavuttaa.