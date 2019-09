Pääkirjoitus

Euroopan keskuspankki taiteilee oman uskottavuutensa rajoilla

Euroopan keskuspankki

(EKP) kertoi torstaina, että se laskee pankkien talletuskorkoa syvemmälle pakkaselle, jotta pankkien lainoitus kasvaisi. EKP aloittaa arvopapereiden osto-ohjelman marraskuun alusta. Ostoihin käytetään 20 miljardia euroa kuukaudessa – niin kauan kuin tarvitaan.Pankin kertomaa voi tulkita kahdella tavalla. Ensimmäinen tulkintatapa on, ­että ­pankki reagoi kiitettävän ajoissa orastavaan taantumaan, liikkuu rohkeasti mandaattinsa rajoilla, ja ostot ilman ­takarajaa ovat tiukka veto.Toinen tulkintavaihtoehto on, että EKP:llä ovat vaihtoehdot vähissä ja ratkaisu oli jonkinlainen neuvottoman kompromissi. EKP on ajanut läpi euroalueen hyvän kasvuvauhdin ajan löysällä rahapolitiikan virityksellä, minkä vuoksi sillä ei ole enää jäljellä kunnollisia keinoja elvyttää. Kaasu on ollut jo kauan pohjassa.Rahamarkkinoilla valitaan lähiaikoina jompikumpi tulkinta. Ensimmäinen vaihtoehto olisi toivottavampi. Kun euro­maiden talouspolitiikat ovat vetäneet eri suuntiin ja luoneet epävakautta euro­alueeseen, EKP on taannut rahamarkkinoille rauhan. Keskuspankin on ollut pakko vääntää totuttua toimialuettaan suuremmaksi.Jos torstain päätöksen uskotaan todistavan, että EKP pystyy yhä paikkaamaan kansallisten talouspolitiikkojen heikkoutta, rahamarkkinoille voi povata toistaiseksi tyyntä.tulkinnan sisältö taas on se, että EKP ei tiedä enää, mitä tehdä. Talouskasvu on ollut vahvaa, ja työllisyysasteet ovat nousseet – mutta inflaatio ei vain kiihdy, eikä keskuspankki ole päässyt palaamaan siihen asemaan, jossa se voisi reagoida perinteisin rahapolitiikan keinoin.EKP:n rooli vakauttajana on tässä tulkinnassa kärsinyt pahan inflaation.Jos rahamarkkinoilla aletaan odotella, että seuraava keino on rahan pyryttäminen taivaalta, EKP:n keinot alkavat näyttää Aku Ankasta lainatuilta.Yhä voimakkaammat ja epätyypillisemmät rahapolitiikan keinot voisivat tarkoittaa arvioijien silmissä sitä, että EKP:n sisäinen yksimielisyys keinoista loppuu ja pelko halvan rahan aiheuttamista kuplista kasvaa.