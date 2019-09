Pääkirjoitus

Tuleva EU-komissio kokee vielä kolhuja parlamentissa

neuvottelutaktinen kikka on, että vastapuolelle heitetään luu, jota kalutessa huomio siirtyy pois asioista, jotka halutaankin pitää poissa neuvotteluista.Ursula von der Leyenin komission jäsenet ja salkkujako on nyt esitelty. Komissaarien tehtävät rakennettiin ”ilmiöiden” – yhteiskunnallisten ja globaalien trendien – mukaisesti. On esimerkiksi ilmastokomissaari ja komissaari, joka sopeuttaa Eurooppaa digitaaliseen aikaan.Von der Leyenin komissio joutuu EU-parlamentin kuulusteluun. Viitisen vuotta sitten Jean-Claude Junckerin ehdotus komissioksi koki kolhuja vastaavassa tilanteessa. Juncker joutui vaihtamaan ehdokkaiden tehtäviä ja korjailemaan heidän roolejaan.Tällä kertaa parlamentti voi olla komissaarien kuulusteluissa vieläkin ärhäkämpi. Parlamentin yli käveltiin, kun jäsenmaat eivät ottaneet komissiolle puheenjohtajaa niiden ehdokkaiden joukosta, joita parlamentti esitti.Von der Leyenin luu on kreikkalainen Margaritis Schinas. Hänen tehtävänään komissiossa on ”eurooppalaisen elämäntavan puolustaminen”. Ilmiö yhdistyy hyvin monen europarlamentaarikon mielessä toisiin ilmiöihin, maahanmuuton vastustamiseen ja sellaiseen kristilliseen perintöön, jota korostetaan poliittisen kentän oikealla reunalla. Schinas tarttuu takuuvarmasti parlamentin hampaisiin.un parlamentin konservatiiviryhmän ehdokas komission johtoon, Manfred Weber, kampanjoi valintansa puolesta, hän kaipasi komissiolta parempaa suojaa eurooppalaiselle elämäntavalle. Weber kosiskeli näillä puheilla oman ryhmänsä kristilliskonservatiiveja. Von der Leyenin Schinasille antama rooli vastaa Weberin puheisiin ja osuu hänen puheittensa kohderyhmään.Ilmiöpohjaisessa työnjaossa on se murhe, että jos parlamentti tarttuu Schinasin tehtävään, komissaarin henkilön vaihtaminen ei auta. Von der Leyen joutuu poistamaan tärkeäksi havaitsemansa ilmiön tai siirtämään ilmiön toisen ilmiön vähäisemmäksi alailmiöksi tai jonkun toisen ilmiökomissaarin sivutehtäväksi.Vielä pitäisi keksiä Schinasille jokin vähintään yhtä tärkeä ilmiö, jota ei vain huomattu työnjakoa tehtäessä.