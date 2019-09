Pääkirjoitus

Keskustatunnelin hinta on noussut, kun suunnitelmat ovat menneet uusiksi

tiistaina Helsingin luottamushenkilöt pääsevät ottamaan kantaa maanalaisen kokoojakadun, entiseltä nimeltään keskustatunnelin, suunnitelmiin. Kaupunkiympäristölautakunta saa käsiteltäväkseen uuden suunnitelman kantakaupungin alittavasta ajotunnelista.Tarjolla on ehdotus nelikaistaisesta, yli kolmen kilometrin pituisesta päätunnelista, johon liittyisi sisääntuloreittejä muun muassa kolmesta satamasta.Päätunnelin länsipää olisi Länsiväylällä ja itäpää Hermannin rantatiellä. Suunnitelma on kytketty yhteen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen parantamisen kanssa maan päällä kantakaupungissa. Se tarkoittaisi esimerkiksi Kaivokadun muuttamista joukkoliikenneväyläksi ja Postikadun varaamista kävelijöille.Suunnitelma on selvästi erilainen kuin vuonna 2008 vireillä ollut keskustatunneli, jota kokoomus kannatti, vihreät vastusti ja jonka Sdp vaa’ankieliasemassa kaatoi. Nytkin tunnelia ajaa selkeimmin kokoomus. Uudet suunnitelmat ovat yli kaksinkertaistaneet tunnelin hinnan. Nyt puhutaan 1,4 miljardista eurosta.On selvää, että verorahat eivät tähän yksin riitä. Käyttömaksuja varmasti tarvitaan. Jos mukaan tulee sijoittajia, täytyy sijoitukselle saada jostain tuottoa.