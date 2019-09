Pääkirjoitus

Eduskunnan täytyy pitää sopiva etäisyys laitoksiinsa

Ulkopoliittiselle instituutille valittiin uudeksi johtajaksi Mika Aaltola, mutta samana päivänä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran yliasiamiehen valinta sen sijaan lykkääntyi. Hallintoneuvosto ei suoralta kädeltä hyväksynyt rahaston hallituksen ehdottamaa EU-komissaaria ja entistä pääministeriä Jyrki Kataista tehtävään.Näitä kahta nimitystä yhdistää paitsi ajankohta myös se, että molemmilla paikoilla on erityissuhde eduskuntaan.Eduskunta perusti nykymuotoisen Ulkopoliittisen instituutin eduskuntauudistuksen 100-vuotisjuhlapäätöksellä vuonna 2006. Siitä tuli eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton laitos – se siis kuuluu samaan sarjaan kuin esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Sitran eduskunta taas perusti Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuonna 1967. Sitralla on juurensa Suomen Pankissa, mutta nykyinen laki kuvaa sen olevan ”eduskunnan vastattavana”.Kummankin pitäisi olla toiminnassaan ketteriä, mutta esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin asioista säädetään hallintomallia myöten hämmästyttävän tarkasti laissa.oinen jännite syntyy erityissuhteesta eduskuntaan. Se voi joidenkin mielestä tarkoittaa myös sitä, että poliitikoilla olisi erityistä sanottavaa laitosten toimintaan. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla.Kun vastuu Yleisradion hallinnosta siirrettiin vuonna 1948 niin sanotulla Lex Jahvetilla kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä eduskunnalle, tavoitteena oli vähentää radiomonopolin käyttöä poliittisten tavoitteiden edistämiseen.Kyse oli eräänlaisesta kauhun tasapainosta. Kun toimintaa seurasivat kaikkien eduskuntapuolueiden silmät, yksittäinen puolue ei voinut kaapata valtaa itselleen.Sama viisaus sopii myös Ulkopoliittisen instituutin ja Sitran kaltaisiin toimijoihin. Niillä on senhetkisen hallituspohjan tai eduskuntaenemmistön linjauksia laajemmat yhteiskunnalliset tehtävät.Näissä tehtävissä onnistumista auttaa, että vallankäyttö ja keskeisten tehtävien täyttö on mahdollisimman läpinäkyvää. Silloin kansalaiset voivat myös arvioida, millä perusteilla johtajat valitaan.