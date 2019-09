Pääkirjoitus

Saimaan maakunta on vasta kaukainen haavekuva

Etelä-Savon

ja Etelä-Karjalan maakuntia on ehdotettu yhdistettäväksi uudeksi Saimaan maakunnaksi. Idean esitti Etelä-Saimaan ja Länsi-Savon mielipideosastoilla Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden (ES 8.9.).Puumala sijaitsee Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan rajamailla. Se kuuluu Etelä-Savoon, mutta sen eteläinen naapurikunta Ruokolahti sijaitsee Etelä-Karjalassa.Etelä-Savon maakunta on muutenkin pilkkoutumassa. Hallitus hyväksyi elokuun lopussa Heinäveden ja Joroisten suunnitelmat vaihtaa maakuntaa. Vuodesta 2021 lähtien Heinävesi kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntaan ja Joroinen Pohjois-Savon maakuntaan.Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan pienempiä kuntia vaivaa sama ongelma kuin koko Suomea. Työikäinen väestö muuttaa työn perässä kaupunkeihin. Jäljelle jäävät lähinnä eläkeläiset, joiden hoidon tarve kasvaa sitä mukaa kuin väestö vanhenee.Ongelmaan on haettu yhtä ratkaisua sote-uudistuksesta jo kolmella edellisellä hallituskaudella, mutta sote-suunnitelmat ovat yhä kesken.Maakuntien yhdistäminen on kuitenkin vielä kaukana, ja edessä on monta mutkaa, nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.Kumpikin maakunta kuuluu Kaakkois-Suomen vaalipiiriin, joten siitä ei pitäisi koitua ongelmaa. Entisessä vaalipiirijaossa Etelä-Karjala kuului Kymen vaalipiiriin ja Etelä-Savon maakunta Etelä-Savon vaalipiiriin.Etelä-Savossa on kaksi keskeistä kaupunkia, jotka vetävät eri suuntiin: Mikkeli ja Savonlinna. Sama on tilanne Etelä-Karjalassa, jossa ainoat kaupungit ovat Lappeenranta ja Imatra.telä-Savon entinen ja Etelä-Karjalan nykyinen maakuntajohtaja Matti Viialainen kannattaa maakuntien yhdistämistä. Hän kannatti myös hanketta Saimaan kaupungista, jossa Lappeenranta, Joutseno ja Imatra olisi yhdistetty. Hanke kuitenkin kaatui imatralaisten vastustukseen.Sittemmin Joutseno liitettiin Lappeenrantaan. Lappeenranta ja Imatra ovat nykyisin naapurikuntia. Lappeenrannan kunnan alue alkaa pari kolme kilometriä Imatrankosken keskusta-alueelta.