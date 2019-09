Pääkirjoitus

Helsingin pitää miettiä, millaista keskustaa se haluaa

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa saavat tänään tiistaina pohdittavakseen kysymyksen, pitäisikö keskustan alittavan ajoväylän suunnittelua jatkaa.Kyseessä on niin kallis ja iso kokonaisuus, että lautakunta todennäköisesti jatkaa asian käsittelyä myöhemmissä kokouksissaan.Esitys tuo selvästi esiin puolueiden erot. Esimerkiksi Helsingin toiseksi suurin puolue vihreät haluaisi lopettaa asian käsittelyn saman tien, koska kallis investointi lisäisi autoilua. Suurin puolue kokoomus taas puolustaa tunnelihanketta.Tarjolla on ehdotus pääosin nelikaistaisesta, yli kolmen kilometrin pituisesta päätunnelista, johon liittyisi sisääntuloreittejä muun muassa kolmesta sata­masta. Päätunnelin länsipää olisi Länsiväylällä ja itäpää Hermannin rantatiellä.Suunnitelma on kytketty yhteen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen parantamisen kanssa maan päällä kantakaupungissa. Se tarkoittaisi esimerkiksi Kaivokadun muuttamista joukkoliikenneväyläksi ja Postikadun varaamista kävelijöille. Nykyistä hyvinkin vilkasta läpi­ajoliikennettä Esplanadeilla olisi tarkoitus vähentää kaventamalla kumpikin Esplanadi yksikaistaiseksi.Suunnitelma on selvästi erilainen kuin vuonna 2008 vireillä ollut keskusta­tunneli, jota kokoomus kannatti, vihreät vastusti ja jonka Sdp vaa’ankieliasemassa kaatoi. Suunnitelmissa on nyt noin 500 miljoonan euron tunnelin lisäksi lisäosia, kuten yhteyksiä satamiin. Niiden kanssa hinta nousee 1,4 miljardiin euroon.taustalla on laajempi kysymys siitä, mitä Helsingin keskustalle tehdään. Miten kaupungin ydin saataisiin viihtyisämmäksi, ja miten hoidetaan esimerkiksi satama- ja huoltoliikenne?Suunnitelmat tähtäävät 2030-luvulle, mihin mennessä autoilu voi muuttua paljonkin nykyisestä. Silloin ainakin sähköautot todennäköisesti ovat yleistyneet.Lautakunnassa voidaan pohtia myös sitä, pitääkö hanke käsitellä kokonaisuutena vai voiko sen pilkkoa osiin. Kaikissa vaihtoehdoissa rahoitus on vaikea kysymys. Käyttömaksujen kertymä on rajallinen, ja investointi olisi Helsinginkin mittakaavassa suuri.