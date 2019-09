Pääkirjoitus

Investoinnit edellyttävät uskoa tulevaisuuteen

halusi budjetti­riihen yhteydessä käsitellä myös keinoja, joilla investoinnit saataisiin Suomessa taas kasvu-uralle. Asiaa selvittämään oli pantu valtiovarain­ministeriön valtio­sihteeri Martti Hetemäki.Tuttuun tapaansa Hetemäki kartoitti tilastojen avulla sekä taudinkuvaa että mahdollisia lääkkeitä.Runsaat kymmenen vuotta sitten Suomessa tapahtui käänne, jonka seuraukset näkyvät edelleen. Siihen asti yrityksissä tehdyn työn tuottavuus oli kasvanut tasaista tahtia, vaikka väliin mahtui monenlaista suhdannetta.Vuoden 2007 jälkeen nousu pysähtyi, eikä vieläkään ole ylitetty finanssikriisiä edeltävää tasoa, jos mittarina käyttää työtuntia kohti syntynyttä arvonlisäystä.Jotta tuottavuus kääntyisi nousuun ja syntyisi tilaa menestymiselle kansain­välisessä kilpailussa, palkankorotuksille, elintason kasvulle ja uusille työpaikoille, yritykset pitäisi saada investoimaan.Yksinkertaista ratkaisua ongelmaan ei kuitenkaan ole. Kun yritys miettii isoja panostuksia, se yrittää katsoa mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Onko tuotteille ja palveluille kysyntää? Millä tavalla voisi toimia paremmin kuin kilpailijat? Mistä saa osaavaa työvoimaa, ja miten verotus kohtelee?Kaiken lisäksi pitää varautua yllätyksiin. Juuri nyt maailmantaloudessa on paljon riskejä, jotka johtuvat poliittisista päättäjistä. Se nakertaa helposti uskoa tulevaisuuteen.reseptien joukossa on kone- ja laiteinvestointien poistojen määräaikainen kaksin­kertaistaminen. Se saattaa houkutella kahden vaiheilla olevia yrityksiä tekemään päätöksiä, mutta investointien pitää kuitenkin olla perusidealtaan toimivia. Veroetu on vain lisäporkkana.Korotettua poisto-oikeutta voidaan myös vertailuissa pitää verotukena. Tukien vähentämisen piti kuitenkin olla hallituksen peruslinja.Hallitus voi vaikuttaa investointien määrään, mutta lopputulos ei ratkea yksittäisillä toimenpiteillä. Osaamisen kasvu, toimivat työmarkkinat ja vakaat olot ovat edellytyksiä, jotta rohkeus riittäisi ottamaan riskiä ja investoimaan.