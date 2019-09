Pääkirjoitus

Espanjassa mietitään, onko puoluekartan pirstoutuminen päättynyt

Puoluekentän

pirstoutuminen on viime vuosina koskettanut laajasti Eurooppaa. Aiemmin monissa maissa vaalituloksesta näki saman tien, muodostaako hallituksen maltillinen vasemmisto tai maltillinen oikeisto.Nykyään enemmistöhallitusten muodostamisesta on tullut tuskaa.Myös Espanjassa moni äänestäjä on vanhojen puolueiden sijaan antanut tukensa esimerkiksi populistiselle vasemmistolle, markkinamieliselle keskusta­oikeistolle tai nationalisteille.Usean puolueen yhteistyön perinnettä ei kuitenkaan ole syntynyt, joten hallitusten muodostamisesta on tullut hankalaa.Tiistaina sosialistipääministeri Pedro Sánchezin pyrkimykset muodostaa myös uusi hallitus epäonnistuivat. Marraskuussa ovat siksi jälleen edessä vaalit, jo neljännet neljän vuoden kuluessa.Muut puolueet arvostelivat Sánchezia siitä, että hän ei edes yrittänyt tosissaan neuvotella vaan tavoitteli uusia vaaleja. Sánchezin sosialistipuolue on menestynyt kannatuskyselyissä.Myös toinen perinteinen pääministeripuolue eli kansanpuolue on pystynyt parantamaan kannatustaan. Vaikka vanha kahden suuren puolueen hallitsema malli ei täysin palaa, heiluri näkyy välillä liikkuvan myös toiseen suuntaan.