Yhdysvalloissa keskuspankin uskottavuus kärsii sisäisistä erimielisyyksistä ja ulkoisista paineista

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

keskuspankki Fed laski keskiviikkona jälleen ohjaus­korkoaan. Laskua oli 0,25 prosenttiyksikköä. Korkoliike alas­päin oli jo toinen tänä vuonna.Ero aiempiin vuosiin on selvä. Ennen tätä vuotta Fed ei laskenut ohjauskor­koaan kertaakaan. Edellisen kolmen vuoden aikana koronnostoja taas oli useita.Keskuspankki pystyy vaikuttamaan ympäröivään talouteen korkotasolla, mutta suuri vaikutus on myös sillä, mitä keskuspankin oletetaan tekevän tulevaisuudessa. Silloin ratkaisevaa on keskuspankin uskottavuus.Fed on ollut merkittävä vaikuttaja paitsi Yhdysvalloissa myös koko maailman taloudessa, mutta tällä hetkellä sen uskottavuutta nakertaa kaksi tekijää.Ensimmäinen on pankin sisäinen erimielisyys talouden näkymistä ja siitä tehtävistä johtopäätöksistä. Keskiviikon päätös syntyi avomarkkinakomiteassa äänin 7–3. Kaksi jäsentä olisi jättänyt ohjaus­koron ennalleen ja yksi olisi tehnyt vielä suuremman koronalennuksen.Jos keskuspankki ei itsekään ole oikein varma, mitä taloudessa on tapahtumassa, sen ohjaava voima heikkenee. Ulkopuolisen on silloin hankala päätellä pankin tulevia toimia.Toinen uskottavuutta nakertava tekijä löytyy Valkoisesta talosta. Presidentti Donald Trump on myös keskuspankin kohdalla käyttänyt poikkeuksellisen kovaa kieltä ja painostanut julkisesti pankkia alempiin korkoihin.Trump tuntuu katsovan taloutta puhtaasti pörssikurssien näkökulmasta. Kaikki toimet, jotka aiemmin ovat nostaneet osakkeiden hintoja, ovat kannatettavia.On vaikea sanoa, ovatko Trumpin puheet vaikuttaneet Fedin linjaan, mutta helposti syntyy vaikutelma, että painostaminen on kannattanut.oli pitkään eräälainen Fedin nuorempi veli, joka kadehti Atlantin takana sijaitsevan toimijan uskottavuutta.EKP on kuitenkin matkan varrella ­onnistunut kasvattamaan arvostustaan. Nykyisin se pystyy vaikuttamaan markkinoihin korkojen lisäksi myös niin sanotulla ennakoivalla viestinnällä.Viestintä on nyt Fedin ongelma. Harva tietää, mitä pankki todella haluaa sanoa.