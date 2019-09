Pääkirjoitus

Euroopan unionia yhteen sitova liima tarttui myös irti pyristelevien brittien käsiin

Britannian pyrkimys päästä eroon Euroopan unionin jäsenyydestä on jo pitkään ollut yhdistelmä komediaa ja tragediaa. Eron takaraja on siirtynyt, mutta nyt eletään viikkoja, jolloin brittien pitäisi lopulta päättää, mitä he oikein haluavat. Muiden EU-maiden linja on prosessin aikana ollut yhtenäinen.