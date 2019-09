Pääkirjoitus

Merivoimien suurhankinta ei ole vain puolustuspolitiikkaa

teki torstaina päätöksen, joka varmistaa Merivoimien uusien alusten rakentamisen Suomessa. Puolustusvoimat sai valtuutuksen tehdä Pohjanmaa-luokan aluksia koskeva sopimus Rauman telakan ja Rauma Marine Constructions -konsernin kanssa. Taistelujärjestelmän toimittaa ruotsalainen Saab.Kyse on isoista rahoista, sillä Laivue 2020 -hankkeen kokonaiskustannus on yli 1,3 miljardia euroa.Päätös on venynyt, koska valtion on pitänyt varmistaa, että telakka varmasti pystyy rakentamaan alukset. Suomalaisen telakan valintaa perustellaan huoltovarmuussyillä. Päätökseen sisältyy kuitenkin myös elinkeino- ja teollisuuspoliittisia valintoja, minkä vuoksi oikeuskansleri katsoi keväällä, ettei silloin jo toimitusministeristöksi muuttunut Juha Sipilän (kesk) hallitus voinut enää valtuutusta antaa.Niinpä nykyisen hallituksen ministerit hehkuttivat tuoreeltaan päätöstä myös merkittävänä työllistämistoimena. Siinä voi nähdä myös jälkiä Suomen ja Ruotsin tiivistyvästä puolustusyhteistyöstä.Puolustusvoimilla ja hallituksella oli kiire saada Merivoimien suurhankinta maaliin, sillä pian on jo edessä Ilmavoimien hävittäjien hankintapäätös.