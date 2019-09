Pääkirjoitus

Työllisyyden nosto vaatii myös panostuksia työkykyyn

kohtalonkysymykseksi näkyy muodostuvan työllisyysasteen nostaminen vähintään 75 prosenttiin. Samaan aikaan työelämä muuttuu nopeasti, mikä muuttaa osaamisvaatimuksia ja vaatii muutoksia myös johtamiselta.Työn murroksessa keskeinen ongelma on, että työpaikat ja tekijät eivät aina kohtaa. Yleisin syy tähän on vanhentunut tai puutteellinen osaaminen.Jotta työllisyysaste nousisi, huomiota pitäisi kiinnittää laaja-alaisesti myös työkykyyn ja työterveyteen. Monelle pitkäaikaistyöttömälle työllistymisen esteeksi voi osoittautua alentunut työkyky.Työllisyysasteen kannalta olennaista on myös se, miten työssä olevat pystyvät jatkamaan töissä mahdollisimman pitkään. Kun teknologinen murros kohtaa työpaikan, jossa jo on sitoutuneita työntekijöitä, osataanko heistä riittävän hyvin pitää kiinni?Työn murros vaatii motivaatiota uuden opetteluun. Sitä taas edistää työpaikan hyvä ilmapiiri ja rakentava keskustelu jokaisen työntekijän mahdollisuuksista oppia uutta tai vaihtaa ammattinsa sisältöä. Uusien osaajien etsiminen voi olla työnantajille vaikeampaa kuin vanhojen uudelleen kouluttaminen.Yhteistoimintalaki tarjoaisi hyvät edellytykset suunnitella ja ennakoida yhdessä työntekijöiden kanssa työn vaatimia muutoksia, mutta mahdollisuutta käytetään työpaikoilla Työterveyslaitoksen havaintojen mukaan vielä liian vähän.oin 1,9 miljoonalla työikäisellä on jokin vamma tai sairaus. Heistä noin 600 000 arvioi sen vaikuttavan omaan työhön tai työllistymiseen. Työelämässä on noin 300 000 osatyökykyistä.Alentunut työkyky ei ole ongelma, jos huomio kiinnitetään puutteiden sijaan yksilön kykyihin ja mahdollisuuksiin.Osatyökykyisten työssäkäynti onnistuu, jos työelämän käytännöt ja asenteet ovat riittävät joustavia. Tämä koskee esimerkiksi mielenterveysongelmia, jotka ovat erityisesti nuorilla yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Työllisyys on myös keino ehkäistä työkyvyn heikkenemistä.Samaan aikaan kun työllisyysastetta pitäisi nostaa, työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kääntynyt nousuun. Suunta on huolestuttava.