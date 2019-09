Pääkirjoitus

Äänestäjät alkavat pian tarkkailla hallitusta sen tekojen kautta

Äänestäjät

jakavat vaaleissa puolueille valtaa päättämällä niiden voimasuhteista. Siksi viime kevään eduskuntavaalitulos on tämän vuoden ehdottomasti tärkein suosiomittaus.Suomalaiset tietävät sen. Moni pohtii äänestyspäätöstään hyvinkin perusteellisesti. Siksi vaalien jälkeisinä kuukausina muutokset ovat usein pieniä ja varmuus omasta äänestyskäyttämisestä suuri.Tämä näkyy myös tuoreessa HS-gallupissa. Puolueiden kannatukset ovat likimain edellisen mittauksen luvuissa. Eikä kovin paljon perusteita kantojen korjaamiseen vielä olekaan, koska hallituksen muodostamisen lisäksi politiikassa on ollut vain vähän tapahtumia.Ensimmäisessä budjettiriihessään hallitus ei tehnyt suuria uusia avauksia. Merkittävät lakiesitykset tulevat eduskunnan käsiteltäviksi vasta tuonnempana.Alkuvaiheessa hallituspuolueet profiloituvat puhumalla, mutta pian alkaa olla tarjolla myös tekoja ja valintoja, joita äänestäjät voivat arvioida.Vaalikauden puolivälissä kuntavaalit ovat merkittävä piste, jossa jokaisella on jälleen mahdollisuus miettiä, miten ha­luaa omalla äänellään vaikuttaa politiikkaan. Kuntavaalit enteilevät usein jo seuraavien eduskuntavaalien tunnelmia.