kompurointi mahdollista EU-eroa kohti sai jälleen uuden käänteen, kun maan korkein oikeus totesi tiistaina, että pää­ministeri Boris Johnsonin ajama päätös parlamentin toiminnan jäädyttämisestä viiden viikon ajaksi oli laiton.Päätös oli tappio Johnsonille, mutta edelleenkään ei ole tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Jossain vaiheessa edessä lienevät ennenaikaiset parlamenttivaalit.Vastoinkäymisistään huolimatta Johnson on onnistunut tekemään konservatiiveista aiempaa yhtenäisemmän brexit-puolueen. Koska EU-eron vastustajat ­jakavat äänensä usealle puolueelle, vaalitapa voi auttaa konservatiivit voittoon varsin vaatimattomalla kannatuksella.Ongelma sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen on, että parlamentista on vaikeaa löytää enemmistöä minkään ­brexit-ratkaisun taakse. Jäädytyksen toteaminen pätemättömäksi ei poista tätä brittipolitiikan perusongelmaa.Britannia on ylpeillyt sillä, että maalla ei ole kirjoitettua perustuslakia vaan pelisäännöt johdetaan parlamentin päätösten, oikeusistuinten ratkaisujen ja vakiintuneiden käytäntöjen yhdistelmästä.Yhtenäinen kirjoitettu perustuslaki helpottaisi nykyistä sotkua, mutta sen laatiminen olisi poliitikoille ylivoimaista.