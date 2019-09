Pääkirjoitus

Suomi pääsee kohottamaan YK-profiiliaan ilmastopoliittisen kunnianhimonsa ansiosta

on aina nauttinut Suomessa suurta arvostusta, vaikka maailman­järjestön saavutukset ovat jääneet toiveista jälkeen. Monissa asioissa suuret talousmahdit ovat kokeneet esimerkiksi G7-yhteistyön itselleen sopivammaksi, eikä YK ole pystynyt estämään sotia.Ilmastonmuutokseen liittyvä kansainvälinen yhteistyö sopii kuitenkin luontevasti YK:lle, jonka jäseniä käytännössä kaikki maailmaan valtiot ovat.Ilmastopolitiikka toimii myös Suomen kannalta aiheena, jonka avulla voi kohottaa omaa profiiliaan. Tekoja on runsaammin kuin monella muulla maalla ja kunnianhimoa sitäkin enemmän. Edellytykset käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ja energialähteitä ovat hyvät.Suomelle tilanne on monin tavoin suotuisa. Uusia ratkaisuja kehittävä maa pystyy vaikuttamaan esimerkillään, mutta samalla sen vientiteollisuudelle avautuu houkuttelevia mahdollisuuksia.Siksi presidentti Sauli Niinistön esiintymistä ilmastokokouksessa voi pitää myös osana Suomen uuden YK-profiilin esittelyä. Suomi pääsi pienenä maana rajattuun puheenvuoron käyttäjien joukkoon.yleisö oli kansainvälinen, mutta häneltä ja muilta päättäjiltä tarvitaan vielä useita puheenvuoroja myös kotimaassa. Ilmastopolitiikka muokkaa koko yhteiskuntaa niin monin tavoin, että ihmiset haluavat kuulla, millaisia periaatteita sen toteuttamisessa aiotaan noudattaa.Toimien hyväksyttävyys edellyttää, että toimet pystytään perustelemaan punnitulla tiedolla ja että toimenpiteiden haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia pyritään pehmentämään.Kyse ei siis ole vain yksittäisten päätösten tekemisestä vaan demokraattisen järjestelmän hyväksyttävyyden ylläpidosta.Sellaisen viestin välittämisessä suurta kansansuosiota nauttiva presidentti on toisenlaisessa asemassa kuin kansanedustajat tai ministerit. Kuulija saattaa muuttaa suhtautumistaan sen mukaan, onko kyseessä hallituksen vai opposition edustaja. Nykyisillä presidentin suosio­luvuilla häneen myönteisesti suhtautuvissa sen sijaan on paljon sekä ilmasto­politiikan kannattajia että sen epäilijöitä.