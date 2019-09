Pääkirjoitus

Harry Harkimo lisää näkyvyyttään osallistumalla kokoomuksen välikysymykseen

Liike Nyt

eli käytännössä kansan­edustaja Harry Harkimo osallistuu kokoomuksen tekemään väli­kysymykseen. Vaalikauden ensimmäinen väli­kysymys koskee budjettia ja hallituksen talous- ja työllisyys­politiikkaa. Kokoomus moittii hallituksen budjettiesitystä siitä, että se lisää pysyviä menoja muttei esitä pysyviä tulonlähteitä.Kokoomukselta osattiin jo odottaa välikysymystä, sillä puolue on kesästä alkaen uhannut tehdä sellaisen.Harkimon lisäksi kokoomuksen väli­kysymykseen ei ole yhtynyt muita ryhmiä. Perussuomalaiset ei lähtenyt mukaan, koska sen mielestä kokoomus ajaa Suomeen ulkomaista halpatyövoimaa. Oppositiossa ovat myös kristillisdemokraatit.Kokoomus ei olisi tarvinnut edes Harkimoa kumppanikseen, sillä puolueella on 38 kansanedustajaa, kun välikysymykseen tarvitaan vähintään 20 edustajaa.Harkimo sen sijaan tarvitsee kaverikseen suuren oppositiopuolueen, jotta Liike Nyt pääsisi osalliseksi välikysymykseen – ja sen mukanaan tuomaan julkisuuteen. Omana ryhmänään Harkimo pääsee esittämään oman puheenvuoronsa välikysymyskeskustelussa, joka pidetään 1. lokakuuta. Äänestykset käydään 4. lokakuuta.Esimerkiksi eduskunnan televisioiduilla kyselytunneilla Harkimolla on vaikeuksia päästä esille. Eduskunnan puhemiehistöllä on pyrkimys saada kyselytunneilla aitoa väittelyä aikaan, mutta kunnon väittelyyn tarvitaan suurempi puolue.osallistuminen kokoomuksen välikysymykseen toteuttaa Liike Nytin julistamaa osallistamista: siitä päätettiin nettiparlamentissa, joka on Liike Nytin neuvoa antava elin.Nettiparlamentissa on noin 14 000 rekisteröitynyttä osallistujaa. Kolme neljästä nettiparlamentin vastaajasta kannatti välikysymykseen osallistumista.Harkimon näkyvyys eduskunnan työssä saattaa kasvaa muutenkin. Alun perin Liike Nytistä ei pitänyt tulla puoluetta, mutta viimeistään kesällä Harkimon mieli muuttui. Kesän aikana puolue keräsi puolueen perustamiseksi tarvittavat 5 000 kannattajakorttia. Nyt kortit ovat oikeusministeriön tarkastettavina.