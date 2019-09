Pääkirjoitus

Kaupungit käyvät kisaa päästöjen vähentämisestä, eikä kukaan halua jäädä viimeiseksi hiilenpolttajaksi

kodit lämpiävät pää­osin Fortumin tuottamalla kauko­lämmöllä. Kivihiili on yhä kauko­lämmön energianlähde, mutta Espoon kaupunki ja energiayhtiö Fortum pyrkivät nyt nopeuttamaan kivihiilestä luopumista. Uusi välitavoite on asetettu vuoteen 2025, jolloin kivihiiltä ei enää poltettaisi ja kaukolämpö olisi 85-prosenttisesti hiilineutraalia. Toinen kivi­hiiliyksiköistä suljetaan jo ensi kesänä.Uusia ratkaisuja etsitään muun muassa hukkalämmöstä, lämpöpumpuista, geotermisestä lämmöstä ja bioenergiasta.Espoo on samassa tilanteessa kuin Vantaa ja Helsinki. Ne ovat suuria kaupun­keja, joissa kivihiilellä on vielä iso rooli lämmön tuotannossa.Vantaa tiedotti jo aiemmin, että se pääsee eroon kivihiilestä vuonna 2022. Vantaata auttaa se, että pääkaupunkiseudun jätteitä poltetaan Vantaan Energian voimalassa. Helsinki sulkee Hanasaaren voimalan vuonna 2024. Salmisaaren korvaamiseksi haetaan samanlaisia ratkaisuja kuin Espoossa.Kaupungit näyttävät nyt suorastaan kisaavan päästöjen vähentämisessä. Kukaan ei haluaisi olla se viimeinen hiilenpolttaja. Vauhtia lisäävät kivihiilen verotuksen nousu sekä vuonna 2029 voimaan tuleva kivihiilen käyttökielto.