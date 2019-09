Pääkirjoitus

Liikenne odottaa ratkaisuja Helsingin keskustassa

Helsingissä

V uosaari

ei näillä näkymin jatketa keskustan alittavan ajo­tunnelin suunnittelua. Suurin puolue kokoomus näyttää jäävän yksin ajamaan tunnelia, kun kolmanneksi suurin ryhmä Sdp kallistui laajimmillaan yli miljardin euron hanketta vastaan. Vihreiden vastustava kanta oli jo aiemmin selvä.Keskustan liikenteen perimmäinen kysymys on kuitenkin ratkaisematta. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiminen on hyvä tavoite, mutta kaikki ­autot eivät silti katoa keskustasta.Keskustatunneli oli kytketty kävelykeskustan laajentamiseen. Seuraava kysymys onkin, mitä mahdollisuuksia kävelyn edistämiselle nyt jää. Keskustan kaduilla liikkuu myös rekka-autoja, jotka tulevat kolmesta satamasta. Akuutein ongelma koskee Länsisatamaa ja koko Jätkäsaarta. Sinne tarvitaan nopeita ratkaisuja.Kaupunki suunnittelee Ruoholahdensillan uusimista ja uutta ajoramppia Mechelininkadulta sillalle. Tämä vähentäisi autoliikenteen ruuhkautumista etenkin Mechelininkadun ja Porkkalankadun risteyksessä. Rekkaliikenne jää silti Jätkäsaaren asukkaiden keskelle. Tallinnan lauttaliikenteen voimakas kasvu on ilmeisesti päässyt yllättämään Helsingin kaupunkisuunnittelun. Merenrannoille laajentuva kaupunki on ajautunut itse aiheutetun ongelman keskelle.Kuntapoliitikoilta on kuultu myös varsin ohuesti perusteltuja ajatuksia siitä, ­että matkustajalautat voisi siirtää Vuosaaren satamaan. Ajatus on erikoinen, koska Helsingin satama on hiljattain investoinut Länsisatamaan 150 miljoonaa euroa.on rahtisatama, jossa ei ole tilaa laajalle matkustaja­liikenteelle. Satamaa pitäisi laajentaa merelle, mikä maksaisi jopa puoli miljardia euroa ja voisi toteutua 2030-luvulla. Rahdin kuljettaminen matkustajalautoilla on taloudellisesti järkevää ja ympäristön kannalta perusteltua. Rahti- ja matkustajaliikenteen erottaminen muuttaisi koko liiketoiminnan.Kävelykeskustan suunnitelmat rajoittaisivat autoliikennettä Etelärannassa. Eteläranta ja Pohjoisranta ovat satamien ajoliikenteen keskeiset väylät. Tämän solmun avaamiseen kaupungin päättäjät eivät ole vielä löytäneet ratkaisuja.