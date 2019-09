Pääkirjoitus

Tiedon puute voi auttaa välttämään Yhdysvalloissa kantojen ottamista Ukraina-paljastuksiin

enemmän tietoa tulee julki presidentti Donald Trumpin väitetystä yrityksestä saada Ukraina auttamaan häntä vuoden 2020 presidentinvaaleissa, sitä kiusallisemmaksi kuva muodostuu.Presidentti tuntuu käyttävän suurvallan keinoja oman henkilökohtaisen asemansa vahvistamiseen ja mahdollisen vastaehdokkaansa mustamaalaamiseen.Kiusallisen tunteen voi kuitenkin välttää yksinkertaisesti: ei perehdy uusiin tietoihin.Moni republikaanisenaattori on valinnut tämän linjan. Kun heiltä on kysytty kommenttia julki tulleisiin dokumentteihin, moni on sanonut, ettei ole vielä lukenut niitä. Aika suuri joukko muita amerikkalaisia kyllä on.Senaattoreilla on erityinen rooli presidenttiä vastaan nostettavassa virkarikosprosessissa. Lopputuloksen kannalta ratkaisevaa on senaatin kanta. Siellä viraltapanoon tarvitaan määräenemmistö, eli lukuisten republikaanisenaattorien pitäisi kääntyä presidenttiä vastaan.Republikaanien äänestäjiltä tuleva paine suojaa tällä hetkellä Trumpia. Liian nopeasti lausutut jyrkät sanat voisivat koitua yksittäisen senaattorin tappioksi. Siksi pitää ostaa aikaa ja odottaa, mitä prosessin edetessä vielä tulee julki.