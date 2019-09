Pääkirjoitus

Talouskäänne huonompaan on Suomessa ehkä jo ovella

Moni

suomalainen seuraa nyt taloustilannetta tarkasti. Jos katsoo tilastoja, saa yhden kuvan. Toisenlainen näkymä on tarjolla niillä, joiden työnantaja on jo kertonut huonoja uutisia.Sekä työ- ja elinkeinoministeriön että Tilastokeskuksen tuoreet luvut kertovat, että työllisyys parani vielä elokuussa.Kehityksen suunta saattaa kuitenkin olla muuttumassa. Viime päivinä on uutisoitu väen irtisanomisiin tai vähintään lomautuksiin johtavista yt-neuvotteluista ympäri maata, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lomautettujen määrä on kasvanut neljä kuukautta peräkkäin. Alkavia työttömyyksiä on enemmän kuin päättyviä. Esimerkiksi Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä on kääntynyt nousuun.Irtisanomisuhan alla on ehkä jo tuhat työpaikkaa.Esimerkiksi konepajayhtiö Wärtsilä kertoi viime keskiviikkona yt-neuvotteluista. Yhtiö vähentää väestään enimmillään 200 henkeä.Toinen konepajayhtiö Metso aloittaa neuvottelut Tampereen-tehtaan lomautuksista.Lomautus on lohdullisempi uutinen kuin irtisanominen. Se vihjaa, että yhtiön johdon mielestä kannattavuusongelmat ovat vain väliaikaisia.Myös Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehdas lomauttaa väkeään marraskuusta alkaen.Metsäteollisuudessa sekä UPM että Stora Enso ovat viime aikoina ilmoittaneet väen vähentämisistä. Painopaperin kysyntä vähenee yhä, mutta kartongin ja siihen käytettävän sellun kysyntä jatkuu.Myös rahoitusalan murros jatkuu. OP on aloittanut yt-neuvottelut. Vakuutusväen liiton mukaan 250 työntekijää uhkaa menettää työnsä. Tilalle syntyy uusia, mutta toisenlaisia työpaikkoja.Eikä julkinen sektorikaan ole turvassa. Joensuun kaupunki aloittaa näillä näkymin yt-neuvottelut, joissa vaihtoehtoina ovat henkilöstön osa-aikaistaminen, vapaaehtoiset virka- ja työvapaat sekä viime kädessä irtisanomiset. Kaupunginhallitus päättänee yt-neuvottelujen aloittamisesta maanantaina.