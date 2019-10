Pääkirjoitus

Populismi on ottanut takapakkia, mutta syynä voivat olla sattuma ja suhdanteet

Eurooppalaisen

populismin nousu- ja laskuvesiä mittaavat näkevät Itävallassa sunnuntaina järjestetyissä parlamenttivaaleissa enteitä siitä, että populismi olisi laskussa.Italiassa Legan kannatus on laskenut sen pudottua hallituksesta. Kreikassa ­äärioikeistolainen Kultainen aamunkoitto putosi parlamentista heinäkuun vaaleissa. Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin kannatus on hieman noussut äärioikeistolaisesta Rassemblement Na­tionalista ja keltaliiveistä huolimatta.Itävallassa oikeistopopulistinen FPÖ romahti parlamenttivaaleissa. Se menetti kannatuksestaan kymmenisen prosentti­yksikköä edellisiin parlamenttivaaleihin verrattuna.Populismin takaiskuissa voi olla kyse sittenkin sattumista ja suhdanteista kuin jostain pysyvästä ja ylikansallisesta suunnanmuutoksesta.Populistiset puolueet elävät vahvojen ja karismaattisten johtajien kannattelemina. Jos heidän imagonsa kärsii ison kolhun – kuten Itävallassa FPÖ:n entinen johtaja Heinz-Christian Strache kärsi – koko puolue putoaa. Ja jos kaiken lisäksi kilpailevassa puolueessa on karismaattinen johtaja – kuten Itävallassa ÖVP:n Sebastian Kurz, kannatus siirtyy helposti – mutta ei välttämättä pysyvästi.