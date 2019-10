Pääkirjoitus

Kuopion veriteko järkyttää koko Suomea

ammattiopiston tiloissa Kuopiossa tapahtunut väkivallan­teko järkyttää syvästi suomalaisia. Jo ensimmäiset tiedot olivat huolestuttavia, ja pian tuli tieto, että ainakin yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut.Väkivaltainen hyökkäys oppilaitoksessa palauttaa mieliin viime vuosikymmenen koulusurmat. Myötätunto henkensä menettäneen uhrin omaisia ja iskussa loukkaantuneita kohtaan on laajaa.Paljon kysymyksiä teon motiivista al­kaen on vielä vailla vastausta.Kun tiedon määrä vähitellen lisääntyy, on sopiva hetki pohtia, olisiko jotain ­ollut tehtävissä toisin. Tähänastisten kuvausten perusteella on vielä mahdotonta sanoa, olisiko tapahtunutta voitu estää ennalta.Kuopio kuuluu Suomessa suurten kaupunkien joukkoon, mutta tällaisen tragedian kohdatessa kaupungista tulee yhteisö, jossa suru koskee kaikkia ja jonka täytyy käsitellä tapahtunutta yhdessä.Eikä tapauksen läpikäynti rajoitu vain Kuopioon. Turvallisuuden tunteen palauttaminen edellyttää syiden ja tekojen läpikäyntiä sekä sen arviointia, onko tästä jotain opittavaa, jotta väkivaltaiset iskut eivät toistuisi.