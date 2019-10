Pääkirjoitus

Dohan katsomoissa näkyy urheilujohtajien kädenjälki

Penkkiurheilijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ovat viime päivät joutuneet seuraamaan erikoista näytelmää. Yleisurheilun MM-kisoja käydään olosuhteissa, jotka eivät luonnostaan sovellu urheiluun, ja maassa, jonka asukkaat eivät tunnu olevan kiinnostuneita koko tapahtumasta.Qatarissa Dohassa käynnissä olevissa kisoissa keinotekoisesti viilennetyn sta­dionin penkit ovat joko saaneet olla tyhjinä tai siirtotyöläiset on päästetty maksutta sisään täyttämään katsomoa.Oma lukunsa ovat maratonjuoksijat ja kävelijät, jotka joutuvat kilpailemaan ­stadionin ulkopuolella epäinhimillisen paahtavassa kuumuudessa.Vastuu ei tietenkään ole vain järjestäjillä vaan myös niillä, jotka aikoinaan päättivät myöntää kisat Qatarille. Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF teki ratkaisunsa vuonna 2014. Julkisesti kerrottuja perusteluita on varmasti ollut runsaasti, mutta ilmeisin selitys on usein myös todennäköisin: raha.Kansainvälisten urheilukisojen järjestämispaikoista päätöksiä tekevät urheilujohtajat ovat jo aiemmin huomanneet, että harvainvaltaiset ja tunnustusta ­janoavat maat ovat valmiita käyttämään suuria summia kisoihin.Tuskin Dohan MM-kisat ovat tämän tarinan loppu. Jatko-osia on tulossa.