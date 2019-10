Pääkirjoitus

Britannian uusi ehdotus EU-erosopimuksesta koostuu hurskaista toiveista

hallitus jatkaa jäärä­päisesti kohti kovaa EU-eroa erikoisella neuvottelutaktiikallaan ja parlamentarismia halveksuen.Pääministeri Boris Johnson on antanut omasta mielestään viimeisen tarjouksen unionille eroamisen ehdoista.Esitys keskittyy lähinnä siihen, miten Pohjois-Irlannin kysymys ratkaistaisiin. Jos Britannia eroaa unionista, maan hallituksen mukaan Pohjois-Irlanti tulee mukana. Tällöin Pohjois-Irlannin esteettömät kauppasuhteet muuhun Irlantiin poistuvat, ja tilalle olisi keksittävä jotain.Johnson tarjoaa mallia, jossa teollisuus- ja maataloustuotteet liikkuisivat saarella yhtenäisin säännöksin. Pohjois-Irlanti jäisi osittain EU:n sisämarkkinoille. Mutta toisaalta Pohjois-Irlanti lähtisi muun Britannian kanssa tulliliitosta.Johnsonin tarjoama malli olisi käytännössä suttuinen ja vaatisi EU:n tullisäännösten muuttamista. Rajatarkastuksiakin tarvittaisiin taas Irlannin saarella. Johnson pyyhkäisee ongelman pois kertomalla, että ne voidaan hoitaa uusilla teknisillä järjestelyillä. Mitään ”teknisiä järjestelyitä” ei ole olemassa valmiina eikä edes valmistelussa, vaikka eroon on aikaa enää kolme viikkoa. Käytännön ratkaisut ovat ehdotuksessa hurskaita toiveita: ongelmat voitetaan, jos oikein yritetään.hallituksen asenne on erikoinen: ikään kuin Britannia olisi eroneuvotteluissa niskan päällä ja tekisi hyvää hyvyyttään EU:lle joitain myönnytyksiäBritannia on ero­neuvotteluissa niskan päällä ja antaa hyvää hyvyyttään EU:lle joitain myönnytyksiä.Eikä hallitus aio totella Britannian parlamenttia, jonka mukaan hallituksen on pyydettävä brexitiin lykkäystä, jos eron hetki – lokakuun loppu – lähestyy eikä sopimusta näy syntyvän.Ja kaiken lisäksi julkisuuteen vuotaneen muistion mukaan hallitus on ohjeistanut jo etukäteen omia joukkojaan syyttämään Euroopan unionia, jos unioni ei kelpuuta tätä ”viimeistä tarjousta” ja Britannia kokee kovan EU-eron.Britannian suuri suru on se, että maalla on lähihistoriansa huonoin pääministeri, kun maan pitäisi päättää yhdestä historiansa tärkeimmästä ratkaisusta.Oppositiostakaan ei tule kunnollista painetta ja vaihtoehtoja, koska työväenpuolueella on lähihistoriansa huonoin johtaja.